Tv-profilen släpper dokumentär om psykisk ohälsa – skänker pengarna till Suicide zero

Tv-profilen och styrkelyftaren Jenny Svedberg Freéd trodde aldrig att hon skulle fylla 25.

I 3,5 års tid brottades hon med psykisk ohälsa, och många var de gånger då hon inte längre ville leva.

När hon kontaktades av filmskaparen och producenten Eileen Forsberg som ville berätta hennes historia genom en dokumentär, tvekade hon aldrig på svaret.

– Det var som en ängel som landat i min mejlkorg, säger hon.

Med finansiell stöttning från Sundsvallsföretaget Voyd kunde projektet genomföras, och på onsdagskvällen visades den färdiga dokumentären "Du och jag mot psykisk ohälsa" för första gången för publik.

Via Voyd:s streamingtjänst finns också dokumentären till försäljning, men genom ett särskilt betalningssystem, kallat "pay what you want."

– Vi ansåg att den här dokumentären var för viktig för att hamna bakom en betalvägg, så vi vill att alla ska ha möjlighet att se den, säger Marie Huvén, head of customer success på Voyd.

Förhoppningen är att hjälpa andra som sliter med psykisk ohälsa, och därför går all vinst till organisationen Suicide zero som jobbar för att minska självmord och förbättra den psykiska hälsan i Sverige.

Redan nu har dokumentären om tyngdlyftarens historia samlat ihop nära 30 000 kronor.

Samtidigt är Jenny Svedberg Freéd kritisk till psykvården.

– Jag trodde att jag kunde lägga mig i någons händer och bli frisk, men tyvärr ser verkligheten inte ut så i dag, säger Jenny Svedberg Freéd.

Hon nämner de långa vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin, och problemen med att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland unga.

– Det har gått för långt, någonting är tokigt i systemet. Men här finns ett fysiskt material, som går att ta på och som jag önskar ska ge hopp till dem som behöver det, säger hon.

För Jenny Svedberg Freéd var det tyngdlyftningen som blev räddningen.

– Den har lärt mig att jag är stark i mig själv. Oavsett hur mycket som tynger ner mig, så kan jag trycka upp skiten, säger hon.

Hon har varit engagerad i sporten i tio år, men efter hennes tid av utmattning och depression har den fått en ny innebörd för henne.

– Den visar mig på en inre styrka. Jag kan vara svag i vardagen, men rent fysiskt är jag stark. På samma sätt är jag inte maktlös över mitt liv, jag har mer kontroll än jag tror och jag kan välja lycka.

Nu hoppas hon att dokumentären om hennes historia ska ge ringar på vattnet.

– Jag täcker en så liten yta på egen hand, men tillsammans kan vi göra skillnad.

På Metropol i Sundsvall har vänner och bekanta samlats för att tillsammans uppleva premiären. För Jenny Svedberg Freéd är det känslomässigt.

– Det här är inte min kväll. Det är min story – men den är för alla som är där jag var. I dag känner jag en tacksamhet till livet. Jag klarade det. Nu vill jag få andra dit.