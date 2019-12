Två nya band klara för Ljungarocken: "En av de bästa rockakterna vi har i Sverige"

Läs också: Takida-Robert om Ljungarockens comeback: "Motivationen och inspirationen är tillbaka"

Den Takidagrundade festivalen arrangerades på hemmaplan i Ljungaverk 2011, 2013 och 2015, men de senaste fem åren har festivalen legat i dvala. Tidigare har Ljungarocken gästats av bland andra Ulf Lundell, Marky Ramone, Hoffmaestro, Graveyard – och såklart av Takida och Stiftelsen själva.

De två sistnämnda är redan klara för återuppståndelsen av Ljungarocken 2020 – och under fredagen släpptes ytterligare två band.

Den 10-11 juli kommer både Hardcore Superstar och Satan Takes A Holiday att inta scenen i Ljungaverk.

Hardcore Superstar är hårdrocksbandet från Göteborg som bildades 1997 och har sedan dess haft hits som Moonshine, We don´t celebrate sundays och You can´t kill my rock´n roll. Bandet har turnerat världen över och bland annat varit förband till ACDC.

"En av de bästa rockakterna vi har i Sverige, både som studio och liveband. Så jäkla kul att Hardcore Superstar vill komma och hälsa på i Ljungaverk!", säger Robert Pettersson, i ett pressmeddelande.

Satan Takes A Holiday är Stockholmsbandet som beskrivs som att de "tar tag i din nacke och släpper inte förrän du skakar din rumpa så hårt att du spiller ut din öl". Bandet har bland annat turnerat med Kiss, Backyard Babies och Juliette Lewis.

"Det är det coolaste bandet vi sett live! Har sagt förr att om vi skulle köra Ljungarocken igen måste vi boka det här bandet. Missa inte denna tighta, tunga trio", säger Robert Pettersson.