Tvåmålsskytten bäst på plan när GIF vann hemma mot VSK – här är betygen

Det var två obesegrade lag som ställdes mot varandra i Sundsvall. GIF Sundsvall med två segrar och två oavgjorda, Västerås SK med en seger och tre oavgjorda.

På NP3 Arena kom ett av lagen däremot att få förlora för första gången för denna udda säsong. Gästande VSK, efter att GIF kontrollerat matchen.

Det var dock VSK som började bäst. Redan efter åtta minuter öppnade gästerna målprotokollet för kvällen, Emil Skogh med ett skott som GIF-målvakten Andreas Andersson inte lyckades parera och 0–1 via hans händer.

För fjärde gången på fem matcher släppte GIF därmed in första målet för matchen. Denna gång - likt i premiären mot Umeå FC - lyckades de ändå vända. Mycket tack vare Johan Blomberg.

Vänsteryttern gjorde nämligen båda målen som vände ställningen till 2–1. Båda två dessutom på snarlika sätt, inskruvade i det bortre hörnet. Det första efter att han fintat sig förbi sin försvarare, det andra efter att han brutit bollen högt upp i planen. Två vackra mål som gjorde att GIF ledde i halvtid.

Samme Blomberg var sedan i fokus när den andra halvleken inleddes. Kort in i halvleken ropade nämligen VSK-spelarna på utvisning efter att Blomberg reagerat med en armbåge/knuff mot en av motståndarspelarna efter en smäll. Domare Krantz valde ändå att fria.

I övrigt fortsatte den andra halvleken likt den första. Kontroll GIF, med flera hotande pass. Något som även resulterade i ett 3–1-mål. Framspelad av Dennis Olsson kunde Oliver Berg trycka in bollen i mål, lågt och hårt.

Därifrån kunde GIF relativt enkelt styra skutan till en 3–1-seger. Noterbart på slutet var att 16-årige Johan Bengtsson fick debutera med ett kort inhopp på slutet.

Matchen

GIF Sundsvall–Västerås SK 3–1 (2–1)

Målen: 0–1 (8) Emil Skogh, 1–1 (16) Johan Blomberg, 2–1 (34) Johan Blomberg, 3–1 (58) Oliver Berg.

Domare: Johan Krantz

Publik: 0 (publikförbud).

Statistiken

Avslut (totalt): 9–15

Avslut (på mål): 5–3

Avslut (i målställning): 0–0

Hörnor: 3–5

Gula kort: 1–1

Betygen (4–2–3–1)

OBS! Skalan går från 1–5

Andreas Andersson: 3

Kommentar: Misstag på målet, för enkelt insläppt vid första stolpen. Men spelade upp sig sedan. Ett par bra räddningar i den andra halvleken ger honom en trea.

Niklas Dahlström (ut 94): 2

Kommentar: En del missar i defensiva positionsspelet i första halvlek, men kom in i matchen mer och mer. Stabil andra halvlek.

Anton Eriksson: 3

Kommentar: Stabilt samarbete med Myrestam. Förutom någon enstaka värderingsmiss en bra insats, såväl försvarsmässigt som i uppspelsfas.

David Myrestam: 3

Kommentar: Några bra brytningar i början av matchen satte tonen för en bra insats. Umeåparet Eriksson-Myrestam har något att bygga vidare på.

Dennis Olsson: 3

Kommentar: Inlägg med varierande kvalitet, men levererade framför allt en säker assist till Bergs 3–1-mål. Stabil insats av vänsterbacken.

Juanjo Ciércoles: 3

Kommentar: Lagets dirigent stod återigen för en stark insats. Det är ofta via spanjoren som speluppbyggnaden går, vilket kommer att saknas när han lämnar.

Pontus Silfwer: 3

Kommentar: Har haft en trevande inledning på säsongen, men hittade väldigt rätt i matchen mot VSK. Flera öppnande passningar från det defensiva mittfältet. Inte minst den som ledde till 1–1-målet.

Johan Blomberg (ut 85): 4

Kommentar: Missade friläge i början av matchen, men kompenserade det med den äran genom att några minuter senare vackert skruva in 1–1-kvitteringen. Liknande mål även till 2–1 efter att han själv brutit bollen högt, drivit fram och skruvat in bollen via stolpen. Matchvinnande insats från Blomberg.

Oliver Berg: 4

Kommentar: Norrmannen stod en av nyckelspelarna i GIF-offensiven. Delaktig i anfallet som ledde till 1–1 och bra genomskärare till Engblom upprepade gånger. Fick toppa en stark insats med ett mål i den andra halvleken.

Albin Palmlöf (ut 64): 2

Kommentar: Svårt att komma in i matchen, ett par felvärderade löpningar och bolltapp. Klarar sig ändå med godkänt.

Pontus Engblom (ut 85): 3

Kommentar: Inte lika mycket boll som i tidigare matcher, men som helhet en bra insats. Assist till det första målet av den enklare varianten.

Inhoppare

Jesper Carström (in 64): 2

Kommentar: Ett fullt godkänt inhopp av unge Carström. Inte mycket mer, inte heller mindre.

Övriga: Lloyd Saxton (mv), Teodor Stenshagen, Johan Andersson (in 94), Johan Bengtsson (in 85), Marc Mas Costa, Tobias Eriksson (in 85).

Bäst på planen

Johan Blomberg. Två mål av Blomberg satte grunden för segern. En bra start på säsongen för 33-åringen, varav den bästa insatsen hittills i denna match.

Nästa match

Lördag 11 juli, 17.30: Örgryte IS–GIF Sundsvall (Gamla Ullevi).