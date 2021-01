Tvingas ställa in handbollscupen – för andra året i rad: "Kommer bli tufft"

I fjol ställdes Sundsvalls Cup in bara dagar innan den skulle ha hållits. I år fattades beslutet med desto större tidsmarginal. Cupen skulle ha hållits i slutet av mars, men redan nu har klubben tagit beslutet av ställa in.

– I fjol fick vi så mycket jobb när vi ställde in så sent. Det var många som redan betalat in avgiften till exempel. I år sa vi att vi skulle ge det fram till jul, och hade inte pandemiläget blivit bättre, så skulle vi ställa in, säger Kerstin Andersson.

Klubben tog emot intresseanmälningar till cupen och fick in en drös med spelsugna lag – men nu blir det alltså inget spel.

Och en inställd cup får konsekvenser för Sundsvalls handbollsklubb, som vanligtvis tjänar betydelsefulla pengar under cuphelgen.

– Förra året fick vi kompensation från idrottsförbundet, men i år vet vi inte vad som händer. Å andra sidan har vi inte gjort av med så mycket pengar heller eftersom det inte blivit några resor och så. Men det är klart att det kommer att bli tufft. Vi har haft en cupvinst i buffert, men man kan ju inte ta av en buffert hur länge som helst heller, säger Kerstin Andersson.

Bortsett från ekonomiska bakslaget det innebär att ställa in cupen fasar Kerstin Andersson för att den inställda verksamheten kommer få konsekvenser för antalet aktiva handbollsspelare i Sundsvall.

– Vi förlorar säkert många spelare. Vi blir väldigt drabbade som en liten klubb. Vi försöker hålla ihop grupperna på något sätt och ses en eller ett par gånger i veckan för att inte tappa bort lagdelen i det hela. Vi hoppas att vi kan få till något spel innan säsongen är slut. Risken är att man glömmer bort hur kul det är att vara här annars, när det blir ett uppehåll på så lång tid.