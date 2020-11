Tycker till om allvarliga läget – sex av sju vill se pausad säsong: "Halvera Timrås matcher"

En andra coronavåg driver in med kraft över Sverige just nu där antalet smittade ökar markant. Hur ser du på coronaläget och dess påverkan av svensk ishockey just nu?

Daniel Sandström:

– Allvarligt såklart. Utöver de fem klubbar som konstaterats med smitta har Brynäs råkat värst ut med alla uppskjutna matcher. Snart finns det inga speldatum kvar och tabellen är ojämnare än en dålig landsväg i Norrlands inland. Rent sportsligt är det problem när vissa lag får stänga ned helt och inte kan träna.

David Hellsing:

– Det är bara att konstatera att hockeyn inte kommit undan. Och egentligen är det väl inte så konstigt, var det någon som trodde att sporten skulle bli förskonad? Däremot är det ju anmärkningsvärt hur vissa lag klarat sig bättre än andra. Å andra sidan lär alla bli drabbade förr eller senare. Jag har svårt att se något annat.

Mathias Andersson:

– Att smittspridningen skulle ta ny fart under hösten kändes väl inte helt otippat, men att det skulle öka så här kraftigt kanske man inte trodde. Det kändes oerhört märkligt att skriva om mer publik på läktarna i förra veckan med tanke på den ökade smittspridningen. Vi får bara hoppas att det lugnar ner sig, men det ser det inte ut att göra på ett tag, tyvärr. Jag hoppas att klubbarna överlever det här och att vi kan få fortsätta titta på det som många av oss älskar även när pandemin är slut.

Jacob Sjölin:

– Visserligen kom det nyheter om genombrott i jakten på ett vaccin under måndagen, men det hjälper ju inte här och nu. En ljusning känns långt borta. Att ishockeyn påverkas i den här utsträckningen är bara en följd av samhällsläget. Och att vi kunde få ett sådant läge under säsongen är inte särskilt förvånande. För ishockeyklubbarnas ekonomiska framtid och överlevnad är det väldigt bekymmersamt. Men om andra vågen liknar vårens smittspridning – hur länge är det rimligt att fortsätta idrotta?

Markus Bäckström:

– Stora delar av samhället är nedsläckt, arbetsplatser är igenombommade och många aktiviteter är starkt begränsade. Men, idrotten i allmänhet och ishockeyn i synnerhet har tassat på i ulvtofflorna. Visst, ingen större publik har tillåtits men verksamheterna har rullat. Man viftar med protokoll, men bevisligen har smittan kommit in ändå. Då bör man ta ansvar. Stäng ner och ta kontrollen nu.

Fredrik Ytterström:

– Coronaläget ser jag som ytterst allvarligt, det är något som har lamslagit samhället och skapat så oerhört mycket sorg världen över. Därför är det viktigt att komma ihåg att idrott, hur mycket elit den än är, i grund och botten är en lek och inte något man står och faller med. SHL har redan drabbats hårt och det kommer bli ett liknande scenario i Hockeyallsvenskan, även om det kanske blir lite mer långdraget. Så för att besvara frågan: Coronaläget påverkar svensk ishockey i allra högsta grad. Jag blir förvånad om någon serie lyckas spela klart sin säsong sett till upplägget som det ser ut just nu.

Jon Häggqvist:

– Det är svårt att inte vara pessimistisk i det här läget. Klubbar blöder ekonomiskt, matcher skjuts upp på löpande band – och det ser inte ut att finnas någon ljusning i sikte. Tyvärr. Det ser snarare ut att gå i motsatt, mörk riktning. Vi börjar närma oss en gräns (om vi nu inte passerat den redan) där idrotten, inte bara ishockeyn, måste börja prata mer om överlevnad och mindre om idrott.

Upplever du att klubbarna inom svensk ishockey gör sitt yttersta för att minska smittspridningen?

Daniel Sandström:

– I Brynäs har laget under hela säsongen delat upp sig i två olika omklädningsrum och försöker sprida ut sig, men det är klart att det är svårt. Hockeyspelare tillhör ju inte direkt kategorin av yrkesgrupp som kan jobba hemma. Men flygresorna har minskats och nu är det buss som gäller, men samtidigt vet du aldrig var smittan kan finnas. Spelare har familjer med barn på förskola osv. Precis som alla andra träffar hockeyspelare människor också utanför själva arbetsplatsen.

David Hellsing:

– Jag kan bara tala av erfarenhet i Örebro som hittills inte blivit drabbat, vilket ju får ses som ett under då Örebro län varit ett av länen som stuckit ut mest negativt gällande smittspridningen. Men jag vet att de jobbar mycket i små grupper. De har flyttat ut många genomgångar ut från omklädningsrummet. Såg ett klipp så sent som i dag när de satt på läktaren och körde videogenomgång på jumbotronen. Jag är dock övertygad om att det bara är en tidsfråga innan första fallet och då är det kört.

Mathias Andersson:

– Som de inom klubben själva säger, i det här fallet Mora IK, så vidtar de samma åtgärder som övriga samhället, d.v.s. att man stannar hemma vid symptom, är noggrann med handhygienen, håller avstånd o.s.v.. Men vad hjälper detta? Vi har ju sett att det har blivit utbrott ändå.

Jacob Sjölin:

– Södertälje har isolerat och testat alla spelare och ledare som uppvisat någon form av symptom under hösten, med än så länge endast ett bekräftat covid-19-fall i klubben. Och när det blev känt testade SSK samtliga personer runt laget. En i mitt tycke självklar åtgärd. Kanske borde hockeyallsvenskan generellt testa spelare regelbundet för att upptäcka fall tidigare, men det är svårt att kräva när det inte fungerar så på andra arbetsplatser.

Markus Bäckström:

– Man försöker nog efter bästa förmåga. Problemet är att ett virus är svårt att foga in i ett protokoll. Det är människor bakom som ska försöka följa det, och de umgås i sin tur med familj, släkt och vänner som kanske inte är lika inrutade. Jag är ingen smittskyddsläkare, och klubbarna gör säkert så gott de kan men faktum är att det hittills inte räckt.

Fredrik Ytterström:

– Jag tycker Timrå vidtagit vettiga åtgärder. Det finns inget facit (även om klubbarna så klart fått riktlinjer från högre upp i hockeykedjan) då vi fortfarande inte vet allt om sjukdomen. Arenan är stängd under träning, där i stort sett endast vi inom media släpps in, vi får anmäla oss till varje träning vem som är där samt under och efter match ska avstånd hållas vid intervjuer och liknande. Så på klubbnivå tycker jag inte att man kan göra så mycket mer just nu.

Jon Häggqvist:

– Från min horisont har Modo, som jag följer, vidtagit så många och så goda åtgärder som klubben kunnat utan att stänga ner verksamheten helt. De har hållit sig inom ramen för vad som krävs i nuläget och till exempel fick hela SDHL-laget genomgå tester efter ett möte med hårt drabbade Linköping. Men det är samma sak här, det är lätt att vara pessimistisk och det är nog bara en tidsfråga innan även Modo halkar dit. Förr eller senare har nog alla klubbar drabbats av coronafall.

Pausa säsongen tillfälligt eller spela vidare med restriktioner. Vilken väg vill du att svensk ishockey väljer?

Daniel Sandström:

– Ja, det är ju frågan. Bästa chansen att inte bli smittad är som sagt att inte gå ut, och då blir det ju inga matcher. Visar det sig att fler lag drabbas nu inom den närmaste framtiden finns det nog inget annat att göra än att pausa säsongen, tyvärr.

David Hellsing:

Kan vi pausa och hoppas på att det blir bättre? Ja, absolut. Men vad säger att situationen är bättre i januari-februari? I slutänden handlar det om att kunna vara flexibel och proaktivt. Kanske hinner inte säsongerna spelas färdigt. Kanske kan man komprimera ihop schemat? Finns egentligen inga bra förslag, gäller att hitta det minst dåliga alternativet.

Mathias Andersson:

– Jag bävar för att smittspridningen nu ska få fart bland de hockeyallsvenska klubbarna också, likt hur det sett ut i SHL. Så frågan är om det verkligen är en vettig idé att låta säsongen fortsätta när det ser ut som det gör? När väl ett lag blir drabbat så dröjer det inte länge innan nästa lag blir det. Det här blir uppenbarligen inte hållbart i längden. Jag tycker att man bör pausa säsongen tillfälligt tills smittspridningen har avtagit någorlunda. Om inte: ställ in säsongen, alternativt stäng för nedflyttning och spela med 15 lag i både SHL och Hockeyallsvenskan.

Jacob Sjölin:

– Oerhört komplicerad fråga. Klarar klubbarna att spela vidare utan större delen av arenaintäkterna? Klarar klubbarna sig om tv-pengar uteblir ifall matcher ställs in? Om förbundet pausar allt spel nu – vad talar för att läget är bättre om en månad eller två? Men om smittspridningen fortsätter att öka är det svårt att se hur seriespel kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt. Ligorna får börja titta på okonventionella lösningar. Korta säsongen? Förskjuta säsongen? Kasta om radikalt i schemat. Eller till och med avbryta säsongen. ”Sportslig rättvisa” kan inte vara prioriterat i år, utan överlevnad för så många klubbar som möjligt.

Markus Bäckström:

– Jag tycker att man till att börja med borde pausa spelet. Hjälper inte det bör man lägga ner säsongen helt. Risken är att det här blir en fullständigt ohållbar situation.

Fredrik Ytterström:

– Pausa säsongen i SHL och HA, skrota schemat som är nu och försök tänka ett varv till. Kör dubbla möten på bortaplan dagarna efter varandra och se till att det är så säkert det bara går vid eventuell övernattning på orten det spelas på. Fundera på att halvera antalet matcher för Timrå och de andra lagen i ligan, klubbarna tjänar i praktiken ändå ingenting/väldigt lite pengar på sina hemmamatcher och de slipper kostnaderna för alla bortamöten. Spelschemat för HA är så otroligt naivt att jag undrar hur de tänkte när de körde vidare på det i inledningen av säsongen. Det finns säkert fler vettiga förslag, men kortfattat: Färre matcher, effektivisera bortamötena och ta inte in några människor på arenan över huvud taget. Skit i att man kan få ta in folk på restauranger och liknande.

Jon Häggqvist:

– Jag har väldigt svårt att se att säsongen som helhet kommer att gå att genomföra, så till att börja med borde förbundet pausa all verksamhet. Nu när kurvan går uppåt igen och vi är inne i en andravåg känns det inte så klokt att fortsätta. Rita upp ett scenario där spelet kan återupptas efter nyår, eller liknande, banta spelschemat efter bästa förmåga och håll tummarna för att saker och ting planar ut. Förbered samtidigt för det värsta.