Ulf Lundell till Skuleberget i juli – utlovar hyllning till rock- och pophistorien

Humorkalaset den 28 juni. Diggiloo den 17 juli. Nu presenteras Ulf Lundell som en av sommaren dragplåster vid Skuleberget. Fredric Wedin vid verkställandebyrån är glad att Ulf Lundell väljer Skuleberget när han besöker Västernorrland.

– Det känns förstås jättekul att ytterligare en av våra största artister bestämt sig för att gästa naturscenen. Detta är dessutom den enda konserten han gör i Västernorrland så även det är en liten fjäder i hatten, säger Fredric Wedin.

Lundell beskrivs som en av Sverige största svenska rockmusiker genom tiderna, och nu står det alltså klart att Lundell besöker naturscen Skuleberget som en del av sin sommarturné. Lunde uppträdde på naturscenen senast sommaren 2015 – och gör nu comeback.

– Jag har själv sett honom på Storsjöyran, Döbelnspark i Umeå, Grebbestad nere på västkusten och några fler ställen. Även om jag inte är något superdedikerat Uffe-fan så är det svårt att gå från konserterna och tänka, "Fan det var lite avslaget i ikväll". Det brukar vara totalleverans får första sekund, säger Wedin.

Ulf Lundell är en artist som inte behöver spara de största hitsen till extranumren. Han har hits så det räcker och blir över. Stora, kända älskade låtar levereras redan från första ton och ett par timmar framåt.

Ulf Lundell har sedan debuten 1975 med skivan "Vargmåne" gett ut ett 30-tal skivor, ett 20-tal romaner, flera diktsamlingar, sex pjäser och är dessutom verksam som målare.

Ulf Lundell skickar också med en hälsning inför sin sommarturné. Här är en del av hälsningen:

"Står ni på benen så står vi på benen. Min ambition är som alltid på repetitionerna, att komma ner till 2.15 max. Hittills har det inte funkat, men det sitter nån på min axel och viskar: vet du hur gammal du är, grabben? Jag ser att, som det ser ut för dagen, vi slutar i den legendariska ladan i Mariebergsskogen, Karlstad. På den scenen har The Who och allt möjligt spelat och Jimi Hendrix. Han hade, tro det eller ej, ett sjölejon som förband. Det kommer inte vi att ha. Det blir extremt trångt och bullrigt, men det får bli en hyllning till hela rock- och pophistorien, på något sätt. Bara att tränga in dagen i den gårdagen får anses vara en hyllning nog. Och allt där emellan. Det blir väldigt ljust i Kiruna och det lär blir magiskt augustimörkt i Karlstad. Och skrikande tornsvalor över ruinen i Borgholm och allt möjligt."

See you! Ulf Lundell