Unga Klara i Sundsvall – "Girls will make you blush" visar att det går att vara pinsam och ändå överleva

Kanske finns det värre saker i världen än att vara lite pinsam?

För att göra bra barn- och ungdomsteater måste man sätta sig in i de ungas sätt att tänka och värdera. Unga Klara, nu på besök i Sundsvall, bryter vallarna till många pinsamheter i "Girls will make you blush", som högstadieklasser får se.