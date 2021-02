Ungdomarna ger inte upp kampen för Granlo fritidsgård – grät vid möte med politikerna: "Ville att de skulle förstå"

Mötet med nämndens ordförande och vice ordförande, Niklas Evaldsson och Jeanette Hedlund, blev känslosamt för ungdomarna på Granlo fritidsgård.

För flera kom tårarna, när kärleken till deras fritidsgård skulle beskrivas.

– Jag fick min första vän här. Innan jag kom hit hade jag ingen, säger Emmie Bäck, som beskriver gården som en livsförändrande plats.

Men trots att frågorna var många från ungdomarnas sida, anser de att svaren från politikerna var färre.

– Deras genomgående svar var att vi ska slussas över till närliggande fritidsgårdar, men hur ska det gå till? Under rådande pandemi är det redan hårda restriktioner på hur många som får komma in – hur ska andra gårdar kunna ta in även oss? säger Emmie Bäck.

Även säkerhetsaspekten i att barn och ungdomar ska behöva byta buss på navet sent på kvällen, eller promenera genom skogen mellan Granlo och Granloholm på egen hand, väcker frågor hos ungdomarna.

– Man blir arg och ledsen över att de kan ta ett så stort beslut på grunder där inte varenda detalj gåtts igenom ordentligt, säger Simon Böhlén.

Han berättar att han alltid kommer till gården vid öppning och lämnar när den stänger.

– Jag mår inte bra hemma – det här är mitt hem och personalen har blivit som mina föräldrar, säger han.

Han är inte ensam om att känna så.

Flera ungdomar beskriver Granlo fritidsgård som en stor familj, ett andra hem och en inkluderande mötesplats där åldern inte har någon betydelse.

– Man behöver inte passa in, man får vara den man är och vi hjälper varandra att komma över rädslor. Det är en fin sammanhållning här, säger Emmie Bäck.

Många vittnar också om hur psykisk ohälsa motats i dörren, tack vare gemenskapen med varandra och med de fritidsledare som finns för att lyssna, eller erbjuda en axel att luta sig mot.

– Vad kommer det kosta för kommunen att hantera ungdomars psykiska ohälsa till följd av det här? Vad kommer det kosta att reda upp de skador som kan komma av att befinna sig på navet mitt i natten, eller att splittras från sina bästa vänner? säger Emmie Bäck.

Hon får gehör av Simon Böhlén.

– Gårdarna gör mycket mer för oss än vad kuratorer, socialtjänsten och BUP någonsin kan göra. Jag skulle aldrig klara mig utan gården, säger han.

Nämndens ordförande Niklas Evaldsson var förberedd på att mötet skulle bli känslosamt, och tycker att ungdomarna presenterade kloka synpunkter.

– Det är jättebra för oss att verkligen få se och möta dem som påverkas så direkt. Vi påverkar människors vardag med våra beslut, och även om vi försöker göra det minst dåliga är det bra att lyssna och resonera. Det är en viktig del i den demokratiska processen.

Men ungdomarna upplever att de inte fick svar på sina frågor?

– Vi har ju redan beslutat om en nedstängning – det gjorde vi redan i januari, så jag förstår att det kan kännas så. Men alternativet hade varit att hyvla lite från alla verksamheter, och där är vi överens om att det bästa för Sundsvalls ungdomar överlag är att stänga här och bibehålla kvaliteten på de andra fritidsgårdarna.

Flera ungdomar oroar sig för psykisk ohälsa vilket skulle innebära andra kostnader för kommunen, hur tänker du där?

– Gårdarna är jätteviktiga för förebyggande åtgärder och det är svårt att överblicka vilka konsekvenserna blir i det här fallet, men realiteten är att vi måste minska våra kostnader.

Tycker du att ni har tänkt igenom alla aspekter, så som säkerheten i att barnen måste resa längre, eller pandemirestriktionerna som gör att gårdarna redan nu är fulla?

– Vi har tänkt på det mesta, och det är inte unikt att man måste ta sig en bit för att komma till fritidsgården. Vad gäller pandemin så har vi köer till många fritidsgårdar, det är vår realitet. Förhoppningen är att pandemiläget kommer se annorlunda ut framöver – vi får jobba med de förutsättningar som finns då.

Under onsdagen ska politikerna samlas för ytterligare ett möte, men att beslutet om Granlo fritidsgård skulle rivas upp avfärdas av Niklas Evaldsson.

– Det finns ingenting om Granlo fritidsgård på vår dagordning inför onsdagens möte, säger han.

1,1 miljoner kronor hoppas Kultur- och fritidsnämnden spara genom beslutet.

Närmare 800 personer har skrivit under en namninsamling för att Granlogården ska få vara kvar