Unik butik i Stenstan om sitt coronaår – hemisolering lockar familjer: "Jätteskönt att det fungerar"

I den pågående pandemin uppmanas människor att avstå från butiksbesök, något som gynnar e-handeln.

Orion på Köpmangatan, med tre anställda, har inte ställt om till nätet – men lyckats stå emot en brant nedgång.

– Där många andra verksamheter kanske har tappat hälften av sin omsättning har vi tappat 10-15 procent. Vi ligger väldigt bra till ändå. Det känns jätteskönt att det fungerar, man har varit lite skrajsen, säger Andreas Uppling.

Här är nischen tydlig. Brädspel – i mängder.

– Det har ökat mycket i popularitet de senaste åren, säger Andreas Uppling, som drivit affären sedan 2004.

Och traditionella sällskapsspel efterfrågas även i coronakrisen.

– Anledningen att det har gått relativt bra för oss är nog mycket för att folk är fast hemma med familjen. Samtidigt vill man hitta på någonting tillsammans. Just under coronan har det varit mycket familjer som kommer in och vill ha lite bättre spel, säger Andreas Uppling.

Hemmasittande innebär inte digital underhållning för hela slanten?

– Jag tror att folk vill komma ifrån mobiltelefoner och skärmar. Vi behöver social kontakt som människor. Brädspel tycker jag ger en bra ursäkt till att, under rådande omständigheter, samlas framför allt inom familjen. Sedan har vissa inga närstående. Någon måste de få träffa. Man kan inte sitta själv månad ut och in, då blir man skogstokig, säger Andreas Uppling.

Hur går brädspel ihop med social distans?

– Det går, även om det kanske inte är optimalt, att hålla ganska bra avstånd.

Det är också möjligt att spela en del brädspel – exempelvis där det inte är en massa kort inblandade – på distans genom att videochatta.

Just i dessa tider upplever Andreas Uppling att en spelgenre är särskilt het.

– Spel där man helt enkelt på olika sätt ska sitta och ljuga för varandra. Någon är boven och de andra ska lista ut vem det är, åt det hållet, säger han.

För att kunna lämna rekommendationer ägnar personalen timtal till testning.

– Vi kan tyvärr inte konkurrera med priserna på nätet. Det vi använder som konkurrensmedel är att vi kan våra spel, säger Andreas Uppling.

Det har blivit vanligare att tillverkare gör kortare spel.

– Ett spel ska i dagsläget gärna inte ta över en timme, framför allt inte familjespel, säger Andreas Uppling.