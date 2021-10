Uppgifter: Elias Pettersson förlänger NHL-kontraktet – här är hans nya lön

I förra veckan berättade Elias Petterssons agent J.P. Barry i en intervju med Expressen att de förde samtal med klubben, men att de då inte var nära en kontraktsförlängning. Enligt uppgifter ville Vancouver bara skriva ett treårskontrakt medan Ångesonen var ute efter ett betydligt längre kontrakt.

Nu skriver både Expressen och Aftonbladet att det under natten till fredagen kommit flera uppgifter i kanadensisk media på att 22-åringen är överens med Vancouver Canucks om ett treårskontrakt och att hans nya kontrakt ska vara värt omkring 69 miljoner kronor per säsong.

Pettersson kom till klubben säsongen 2018/2019 och gjorde succé under sina första två år då han levererade 66 poäng per säsong. Under förra säsongen skadade han handen och blev borta från spel under en längre period. Totalt blev det bara 26 matcher och 21 poäng.

Vancouver Canucks väntas presentera kontraktsförlängningen under fredagen.