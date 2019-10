Uppgifter: Timrå är på väg att låna in spelare från serieledarna i SHL

Under onsdagen vann Timrå länsderbyt mot Modo med 3-2. Nu kommer uppgifter om att de allsvenska serieledarna kan få förstärkning från serieledarna i SHL. Enligt Expressen är klubben på väg att låna in backen Jakob Ragnarsson från Rögle. 20-åringen spelade i Almtuna förra säsongen, men har nu haft svårt att få speltid i sin nya klubb. Ragnarsson har bara varit på isen i en av matcherna den här säsongen och när Craig Schira kommer in i laget ser det ut att bli ännu tuffare för honom.