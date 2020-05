Uppsving för golfen i Medelpad under pandemin: "Inbyggd social distansering"

■■ Följ Goda Nyheter på Facebook

Exakt hur stor del coronavirusets framfart och reglerna om social distansering spelar in är svårt att svara på. Men klart är att golfklubbarna just nu vittnar om ett tydligt uppsving, på flera sätt.

– Vi har ett hårt tryck in på nyanmälda. Men vi märker också att det är flera som tidigare spelat som nu kommer tillbaka, säger Ulrika Westin, klubbchef på Öjestrand GC.

Hon berättar att telefonen går varm från såväl personer som vill börja spela som från dem som vill återuppta golfandet. Och suget efter att kunna ge sig ut på banorna är stort.

– Alla undrar när vi ska öppna, det är en stående fråga, säger Ulrika Westin.

Klubbens instruktör, Robin Stålebring, vittnar om samma sak och är beredd att till och med ta det ett steg längre.

– Jag har kontakt med många andra i min roll i södra Sverige, och det är ett extremt tryck överallt. Jag vet inte om jag någonsin kommer att få vara med om något liknande igen, säger han.

Konkret har klubben tvingats dubblera antalet nybörjarkurser mot för tidigare år.

– Jag har varit med så pass länge och vet att vi här på Öjestrand växer tydligt ändå, men det här är något extra, säger han.

En tänkbar förklaring till golfboomen är att golfen till sin form passar väl in i rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, att vi ska hålla distans men ändå gärna vara ute och röra på oss.

– Golfen ger social samvaro samtidigt som det finns en naturligt inbyggd social distansering, säger Ulrika Westin.

Samtidigt är klubben noga med att hålla på regelverket.

– Det är två sidor av myntet, vi ska ha respekt och vara försiktiga. Men många är också friska och mår dåligt av att inte kunna göra någonting. Men Ulrika är jättenoga med att vi håller föreskrifterna, säger Robin Stålebring.

Även Hussborgs Golfklubb har märkt av ett ökat intresse.

– Vi startade den första nybörjarkursen i helgen, den var full. Men det brukar den vara så det är inget konstigt. Däremot är det många som har kommit tillbaka vilket är glädjande, säger Gunnar Dahl, klubbens ordförande.

Hur mycket det beror på just coronakrisen är svårt att sia om. Men faktum är faktum.

– Kanske kan det bero på att många tvingats till ändrade planer, att man exempelvis inte kan åka utomlands, säger Gunnar Dahl.

Andreas Martinez på Sundsvalls GK är inne på samma linje.

– Det är bra drag, det är många som vill börja spela golf i de här tiderna. Det är ett högtryck överlag för att komma ut och spela. Folk vill aktivera sig. Det kan bli ett bra golfår.

– Jag vet inte om jag vill kalla det boom, men bra är det. Bokningsläget är bra och prognosen är juste. Så länge inte situationen förändras tror jag att det kommer att bli en bra sommar.

Märker du någon ny typ av människor som hittat till er?

– Det är en salig mix som börjar spela golf. De kommer från alla möjliga håll, men golfens snobbstämpel börjar verkligen utraderas. Det är mycket mer folkligt, säger Martinez, som precis som alla spekulerar i när banan kan öppna.

– Den allmänna gissningsleken är igång.

Utomhus är bra och golf är härligt.

Per "Drutten" Engström som är klubbchef på Timrå GK märker ett uppenbart uppsving.

– Jag kan hålla med om det. På medlemssidan ser det väldigt positivt ut. Det ser bättre ut än både 2018 och 2019. Folkhälsomyndigheten rekommenderar motion och utomhusaktiviteter. Utomhus är bra och golf är härligt. Och det är många som tar upp golfen igen, säger "Drutten".

Niklas Dahlgren och Peter Forsgren som driver Timrå Golf Academy har, precis som alla andra tränare i distriktet, fullt upp.

– De har fullbokat på alla sina nybörjarkurser. Det kommer att spelas mer golf än tidigare år, säger Engström.

Kommer alla att få plats på banorna i sommar?

– Jätteintressant fråga. Det kan bli mycket folk på golfbanorna, sedan beror det på om folk vill och vågar åka iväg.

Förutom golf finns det seriösa planer på en padelbana på Timrå GK.

Och klubben har en ny krögare i samarbete med Quality Hotel.

– Det känns jättespännande och jättekul, säger Per Engström.

