Urban Hagbloms svar efter supportrarnas tränarkritik: "Henrik är absolut rätt man att leda det här"

Förlust i en match, som samtliga inblandade spelare, ledare och supportrar konstaterade var riktigt usel från GIF Sundsvalls sida mot AFC följdes upp av ännu en nollpoängare – mot serieledande Landskrona.

I ST:s liverapport har det drällt in kommentarer från supportrar som uttryckt sin besvikelse kring GIF Sundsvalls spel, men också ifrågasättande av tränaren Henrik Åhnstrand. Likaså i sociala medier och i olika forum.

Urban Hagblom är sportsligt ansvarig för GIF Sundsvall och han håller med om att det borde ha sett bättre ut såväl poäng- som spelmässigt.

– Vi har som mål att snitta två poäng per match (just nu är det 1,53 poäng reds anm.) och vi hade hoppats på att det skulle se lite bättre ut. Vi gör många mål men vi släpper in alldeles för enkla mål. Tidigare har vi släppt in ett mål i snitt vilket är okej, men vi bjuder motståndarna på för mycket och där har vi något att jobba med, säger Hagblom.

Och vad gäller spelet ute på planen finns också förbättringspotential, menar Hagblom.

– Framför allt hade vi velat driva och dominera matcherna på ett bättre sätt än vi gjort hittills. Tittar man inte på resultatet utan rent hårddraget på hur vi spelar i matcherna gör vi en bättre match mot Landskrona där vi förlorade än mot Västerås hemma, men då vann vid med 1–0 och då är det inte några problem, säger Hagblom och lägger till:

– AFC-matchen skiter vi i för den var totalt sett för dålig på samtliga elva spelare.

Det har höjts röster huruvida Åhnstrand är rätt man att leda laget, hur ser du på det?

– Först och främst: Det är fantastiskt med ett stort engagemang och intresse från våra supportrar, och det uppskattar vi, säger Hagblom.

– Men det här tror jag är på grund av resultaten de senaste två matcherna. Många som skriver och har synpunkter har tyvärr ej varit på våra träningar och sett hur laget arbetat och förberett sig de andra sex dagarna i veckan, och då bör man vara försiktig med sina synpunkter.

Och för Hagblom råder inga som helst tvivel:

– Henrik är absolut rätt man att leda det här, han och Brian gör det här som team tillsammans. Det är inget snack om det. De gör sitt jobb på ett jäkla bra sätt så det är inga konstigheter. Det handlar om spelarnas prestationer och individuella misstag och det är inte något våra tränare kan hantera utan det är upp till våra spelare ute på plan.

Sportchefen lyfter också fram att de har en tunn trupp som är känslig för skador.

– Har vi spelare borta på grund av skador fyller vi inte ens laget och som alla förstår kan inte alla spelare spela på alla positioner. Tränarna försöker hela tiden ha ett spelsystem där vi kan optimera för de spelare vi har tillgängliga där och då, och de gör ett bra jobb.

Så det är inget snack om att du har förtroende för ledarna?

– Det är inget snack om saken.

De kommer att leda laget säsongen ut oavsett hur det ser ut spel- och poängmässigt?

– Ja, så är det om man fråga mig som är sportsligt ansvarig – då är det så.

Åhnstrand känner klubbens förtroende och stöd från ledningen:

– Ja, det gör jag, säger han.

Förlusten mot Landskrona innebar andra raka förlusten för andra gången den här säsongen, hur ser du på det?

– Det som stör mig är matchen mot Eskilstuna, där vi är otroligt dåliga. Sen att vi förlorar fotbollsmatcher mot ett bra lag, som mot Landskrona borta, det kommer att hända. Det gäller att de här trenderna blir så korta som möjligt.

I vår liverapport, i sociala medier och forum har det höjts röster från supporterhåll den senaste tiden om huruvida du är rätt man att leda GIF Sundsvall, vad tycker du om det?

– Ja, det tycker jag att jag är. Jag jobbar hårt varje dag för att göra GIF Sundsvall så bra som möjligt, säger Åhnstrand och fortsätter:

– Det är en resultatstyrd bransch. När vi gick på uppehåll hade vi tagit 20 poäng, vi låg tvåa i serien, vi hade släppt in ett mål per match, vi hade skapat flest målchanser i serien – vi var på en position där vi kände oss nöjda. Och nu har vi förlorat två matcher, det går fort. Var och en har rätt till sin åsikt men jag gör det bästa jag kan varje dag.