USA, Spanien och Norge – utflyttade Sundsvallsbor om coronakrisens skilda världar: "Nästan allt är stängt"

Kristina Vinda stod i startgroparna för att resa hem till Sundsvall när de nya virusreglerna stoppade henne.

– Jag skulle besöka min pappa som är sjuk men jag får inte resa ut ur Norge, och han och mamma kan inte resa till mig, säger hon.

I Norge är det mesta i samhället är stängt, förutom det basala, som köpcentren och vård- och omsorgsinrättningarna.

– Det är surrealistiskt. Nästan hela samhället har klappat igen. Mina barn ägnar sig vanligtvis åt skidskytte men plötsligt tog säsongen slut och alla fotbollsplaner har spärrats av med avspärrningsband, säger hon.

Ingen får heller gå på tur eller besöka sin fjällstuga över kommungränserna.

– Ändå räknar man med att toppen på pandemin ska vara i maj. Barnen är i första hand hemma i fyra veckor, till efter påsk, säger hon.

Drammens kommun har precis som Sundsvall omkring 100 000 invånare. Enligt Kristina Vinda påminner städerna mycket om varandra. Men coronaviruset covid 19 hanteras helt olika. Under måndagen var 21 personer konstaterat smittade i Drammen.

Kristina Vindas söner är 7, 13 och 15 år gamla och de får nu ägna sig åt hemstudier.

– På förmiddagen i dag skulle de vara digitalt online tillsammans med sin lärare och nu väntar fysisk aktivitet i en halvtimme, så då går de väl ut en tur. Min man är också hemma, han sköter kontorsarbetet hemifrån i stället för på arbetsplatsen.

Efter att ha arbetat som badmästare i Sundsvall flyttade Kristina Vinda 1998 till Norge för att jobba inom bad- och träningsverksamhet. I dag har hon titeln daglig ledare över en anläggning som liknar Himlabadet i Sundsvall.

– Sedan i torsdags är alla sådana anläggningar stängda här, säger hon.

Hamstringen av livsmedel är omfattande.

– Mycket är slut, men de fyller på med mat hela tiden. Diabetiker har till och med börjat hamstra insulin, vilket kan drabba den som behöver det akut. Hälsa går så klart först, men det här är svårt att ta in, säger Kristina Vinda.

Tidigare Sundsvallsbon Samuel Wiklund har sett hur spanska Barcelona på kort tid har förändrats.

– Staden har gått från att vara väldigt levande till att mest likna en spökstad. I morse var kollektivtrafiken halverad och den ska ner till 20 procent. Man får bara gå till och från jobb och till sjukhuset eller apoteket. Polisen har infört kontroller och vistas man på stan av andra anledningar får man böter, berättar Samuel som arbetar med kundservice och försäljning åt företaget Releasy.

Det är med blandade känslor Samuel ser på förändringen.

– Det pratas om en månads karantän och sedan ska det göras en utvärdering, men det känns som om media har blåst upp det här. Det skapas panik av alla rubriker, samtidigt är det ju främst de äldre som är i riskzonen och det dör dagligen fler personer av andra sjukdomar.

I New York i USA har Sundsvallsbördige vd:n Mikael Olsson tvingats stänga fyra espressobarer inom kedjan Zibetto.

– Nu avråds alla från att vara ute på gatorna och från i går kväll måste alla nöjeslokaler, barer, gym och restauranger vara stängda. Bara matvaruaffärer, apotek och bensinstationer får ha öppet och man rekommenderar alla företag att personalen ska jobba hemifrån, säger han.

Oron är enligt Mikael Olsson stor bland New York-borna både när det gäller smittan i sig och dess övriga konsekvenser.

– Folk har varit rädda för det här i veckor och framtiden får väl utvisa hur det går för företagen. Hyrorna här är skyhöga. Blir det inte allt för långvarigt reder vi ut det på något vänster, annars har myndigheterna lovat oss hjälp, men det är ju en enorm byråkrati. Det är en tuff tid för alla.

Det rapporteras ständigt om smittans utbredning och enligt Mikael Olsson uppskattas landets ledarskap.

– Guvernören i New York har varit tydlig i sin information. Utifrån det jag läser om Sverige har det varit tydligare här och det som händer kommer förstås att leda till stora problem för alla.

För en vecka sedan hade Mikael och hans fru just klivit på ett plan mot Sverige när president Donald Trump höll en presskonferens om att all flygtrafik från Europa till USA skulle ställas in.

– Då klev vi av. Vi vågade inte riskera att vi inte skulle kunna resa tillbaka, men det är klart att jag hade velat vara hemma med mor och far ett tag. Min största oro nu handlar om att vi är så långt ifrån varandra, även om jag pratar med dem dagligen, säger Mikael Olsson.