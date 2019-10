Utbrott av kikhosta i Sundsvall – experternas råd till föräldrar: "Viktigt att skydda spädbarn"

Hittills i år har Region Västernorrland konstaterat 47 fall av kikhosta. De flesta har kommit in under sensommaren och hösten. Det ska jämföras med 21 fall under hela förra året.

– Det är oroväckande eftersom det är en sjukdom som ingår i vaccinationsprogrammet. Om den sprids är det olyckligt, säger Maria Johansson Grönblad, enhetschef på barnmedicin avdelning 44.

Kikhosta kan vara en farlig sjukdom.

– Ja, det är den för framför allt spädbarn och barn under sex månader. De kan bli väldigt sjuka, till och med så att det är livshotande. Det är framför allt viktigt att skydda dem, säger smittskyddsläkaren Hans Boman.

Varför är det farligt för spädbarn?

– De har väldigt fina luftrör och små volymer i lungorna. Det blir en stor påfrestning och svullnad av luftvägarna som är särskilt allvarlig. Är man vuxen har man så pass mycket lungkapacitet att det inte blir livshotande.

Vet ni varför det är fler fall just nu?

– Det har vi ingen bra förklaring till. Vissa år är det fler fall och andra år färre. Vi har alltid en viss förekomst av kikhosta. Det är aldrig noll. Det är en sjukdom som alltid är närvarande.

Flera barn från Medelpad har legat isolerade på avdelning 44 på Sundsvalls sjukhus.

– Ingen behöver vara orolig för att vi inte ska kunna ta hand om dem. Vi har resurser att ta hand om de som blir sjuka, säger Maria Johansson Grönblad.

Första vaccinet mot kikhosta brukar spädbarn få vid tre månader och sedan vaccineras barn ytterligare två gånger under det första levnadsåret.

– Redan efter första dosen får man ett avsevärt skydd, men det är inte riktigt fullständigt förrän man har tagit hela serien. Sedan har man ett bra skydd under hela barndomen, säger Hans Boman.

Kikhosta är svårt att bota.

– Är man tidigt ute, under de första dagarna när man fått symptomen, går det att lindra förloppet med antibiotika, säger han.

ST har varit i kontakt med ett par föräldrar som berättat att de inte blivit tagna på allvar i vården när deras bebisar haft kikhosta. En av dem berättar att de ringt vårdupplysningen 1177 och fått beskedet att det inte kan ha varit kikhosta eftersom den mer eller mindre är utrotad. En annan förälder berättar att de var tvungna att besöka tre olika vårdinrättningar innan de fick reda på att det handlade om kikhosta.

Hans Boman kan inte svara på de enskilda fallen.

– Men det kan alltid finnas varierande kunskaper eller kunskapsluckor om det inom sjukvården. Det är säkert så att många kan ha missat det eller inte tänkt på det, och trott att det varit en vanlig hosta, luftrörskatarr eller liknande, säger han.

Är kikhosta svårt att upptäcka?

– När den är fullt utvecklad bland små barn är det ganska tydliga symptom. När det gäller vuxna kan det vara lite mer diffust, mer som en utdragen hosta, säger Hans Boman.