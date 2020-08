Utflyttade Sundsvallssonen förlorade sin mamma i pandemin – släpper nytt album

Han inspireras av brittisk 70-talsfolk, lägger till sydamerikanska rytmer och uttrycker sin irritation över sociala medier. Ungefär så kan man sammanfatta Godlike Bears ingredienser till andra albumet "Antisocial Media".

Albumet, som spelades in under augusti månad förra året, släpptes först 20 maj i år. Mitt under en pågående pandemi där sociala medier möjliggjort umgänge på ett nytt sätt då social distansering och reseförbud vänt upp och ned på de flestas vardag.

– Lite kan jag väl ångra tajmingen, men det är inget jag kan göra något åt. Samtidigt handlar skivan om det dåliga som sociala medier gör med oss. Sen kan jag i ärlighetens namn säga att jag är ganska less på livekonserter som sänds från vardagsrummet också, säger Esbjörn Lilja.

Pandemin har även kommit att påverka honom. Men inte som artist. Hans mamma smittades av covid-19 och gick bort till följd av sjukdomen i juni. Under hennes sista tid blev besöken till hemstaden mer täta.

Att han lämnade Sundsvall för 20 år sedan tillskriver han lumpen. Därefter blev det studier, flytt utomlands och en del kringflackande innan han för några år sedan fann sitt hem i Säter. Där kände Esbjörn att han kunde slå rot. I november förra året fick han och sambon sonen Lennon.

– Ja, efter den Lennon.

Svaret kommer likt Jeopardy före frågan. De musikaliska förebilderna hymlar Esbjörn inte med. Nick Drake och John Martyn är två favoriter och stora influenser till hans egen musik. Men det var den Lennons band som förde samman Esbjörn med den argentinske producenten Fede Cabral.

– Vi träffades för några år sedan på en festival. Båda gillar Beatles och det klickade direkt. Så vi höll kontakten och när jag skulle spela in andra albumet så kom han över till Sverige och bodde hos mig.

Under en månads tid spelade Esbjörn och Fede Cabral in albumet hemma i Säter. Influenserna från Sydamerika är tydliga och musiken är inte lika avskalad som på debuten, men det är fortfarande folkpop som Esbjörns Godlike Bear spelar.

– På första skivan hade jag precis splittrat från mitt dåvarande band och även flyttat till Säter. Så jag tog bort allt det som annars hörs i ett band.

Esbjörn beskriver utvecklingen mellan skivorna som att den första skivan var ett soloprojekt och att uppföljaren kan ses som ett enmansband. Fler instrument än tidigare tar plats på albumet.

– På "Antisocial Media" tog jag in gästartister också. Bland annat en argentinsk trummis som Fede kände. Annars så var det folk man kanske träffade på krogen som fick vara med. Jag gick in med ett öppet sinne inför slutresultatet.

Att han spelar de flesta instrumenten själv är inte för att bevisa sin egen storhet. Det är en ödmjuk multiinstrumentalist som berättar om processen att skriva nytt material.

– Jag försöker inte vara en virtuos på något instrument. Det jag är ute efter är att kunna skriva och spela in låtarna, instrumenten är bara verktyg för mig.

För Esbjörn Lilja är augusti återigen den månad han avsätter för att påbörja arbetet med tredje albumet. Musikaliskt är det inte spikat vilken riktning det bär. I stället vill Esbjörn fokusera på något han känner fått för lite plats i låtarna, nämligen texterna.

– Tidigare har jag alltid fått klämma in texterna. Partierna är si och så långa och det får bara plats ett antal stavelser. Nu tänker jag avsätta tid till att jobba med texterna först.

Därefter väntar inspelning och förhoppningsvis också livespelningar utanför sociala medier för Godlike Bear.

Namn: Esbjörn Lilja.

Ålder: 39.

Bor: Säter. Uppvuxen i Njurunda.

Lyssnar på: John Martyn och Bon Iver.

Äter helst: Sushi.

Dricker: Weissbier.

Läser: Hinner inte med som småbarnsfar.

Aktuell med: Albumet "Antisocial Media".