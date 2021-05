Vaccinationssamordnarens garanti – senast då öppnar fas 4: "Har knaprat i alla åldersgrupper"

Midsommarveckan.

Då garanterar Region Västernorrlands vaccinationssamordnare Karin Sellgren att den stora massan – fas 4 – ska kunna erbjudas vaccin. För tillfället vaccinerar länet personer i riskgrupper från 18 år och personer äldre än 60 år.

– Den kommer garanterat komma igång vecka 25. Jag hoppas däremot att vi kan komma igång i en mindre omfattning vecka 23 om det flyter på bra med dos 2-vaccinationerna, säger vaccinationssamordnaren Karin Sellgren.

Sellgren menar att det blir lite komplicerat för regionen då den stora massan ska vaccineras i samband med att semesterveckorna börjar.

– Det är en stor massa som ska vaccineras och det blir lite komplicerat. Vi kommer in i semesterperioder och folk reser bort. Det kommer bli svårt att beräkna hur många som kommer in och vill ha vaccinationer. Vi vet inte hur folk är hemma under semesterperioden, menar Sellgren och fortsätter:

– Vi vaccinerar inte mer då den mängd vaccin vi får är densamma. Så vi kommer ha samma genomlopp av vaccinationer per vecka. Det gäller att vi kan beräkna hur många som kommer in så inte bokningssystemet brakar ihop när vi släpper grupperna.

Hur stort huvudbry är det för er?

– Just nu bekymrar vi inte oss över det. Nu försöker vi få ihop doserna för dos 2 och se till att det räcker. Vi ser att vi har knaprat i alla åldersgrupper. Varje åldersspann börjar bli hanterligt. Vi får hantera det när vi tagit oss igenom denna fas.

Kommer det bli aktuellt att dela upp den fasen i åldersspann?

– I början kommer vi nog göra det. Sedan i något läge kommer vi ta resten, avslutar Sellgren.