Mycket hårda vindar väntas – länsstyrelsen: "Ta det lugnt i trafiken"

Under torsdagen gick SMHI ut med en klass-1 varning i Västernorrland för mycket hårda vindar. De hårda vindbyarna väntas dras in över länet under fredagen och ska, enligt SMHI, kulminera under fredag eftermiddag och kväll med upp mot 23 vindmeter per sekund.

Länsstyrelsen har nu gått ut med rekommendationer inför fredagens hårda vindar. De skriver att de har kontakt med länets kommuner och elleverantörer för att se hur de kan stötta varandra.

De skriver också att vinden kan innebära problem för höga fordon, så de uppmanar förare av sådana att ta det "lugnt om du ska ge dig ut i trafiken".

Länsstyrelsen skriver också att i värsta fall kan det bli "påverkan på både el och vatten, men också förstörda hus och egendom." De uppmanar därför att ta in, eller surra fast lösa föremål på uteplatser och balkonger och att se över byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner.

Eftersom det finns risk för strömavbrott har länsstyrelsen flera råd på hur man kan förbereda sig. De föreslår bland annat stearinljus, som ger både ljus och värme. Extra filtar, en ficklampa, extra batterier, samt powerbanks kan vara bra att han.

Även alternativa värmekällor, så som gasolvärmare eller fotogendrivna element kan vara bra att ha. Länsstyrelsen tipsar också om att tappa upp vatten i plastdunkar eller hinkar så fort som strömmen försvunnit, eftersom vattnet ofta tar slut i ledningarna vid långa elavbrott. De tipsar också om att ha mat som inte behöver tillredas, då klarar man sig längre.

Länsstyrelsen rekommenderar också att ha koll på prognoserna från SMHI och att lyssna på Sveriges Radio.