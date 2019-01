Strömavbrott kan snabbt kyla din bostad – enkla tips för att behålla värmen

Hus kan snabbt bli utkylda vid ett strömavbrott. Men det finns en hel del som man kan göra och tänka på för att bevara så mycket som möjligt av värmen. Här är några tips från Energimyndigheten och MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap):

► Stäng av ventilationen. Väl fungerande ventilation är viktig för ett bra inomhusklimat och för att förhindra mögelangrepp. Vid en tillfällig värmekris är det dock viktigare att hindra lagrad värme från att läcka ut.

► Täta drag i fönster- och dörrspringor med tejp, filtar eller plast. Framförallt om det blåser ute läcker mycket värme ut genom otäta springor.

► Om ytterdörrarna används ofta, skapa en dragfri luftsluss framför dörren genom att hänga upp draperier.

► Lägg extra mattor eller filtar på golven. Det som först blir kallt är golven

► Är ni flera som fryser, samla familjen i ett enda rum, helst i söderläge. Fyra personer alstrar lika mycket värme som ett mindre värmeelement. Bygg en koja med hjälp av matbord eller andra möbler, några filtar och madrasser.

► Kalkelugn eller öppen spis är till stor hjälp. En annan bra värmekälla är fotogen- eller gasolkamin. Stearinljus och värmeljus kan vara bra, liksom ett campingkök.

Ett råd som MSB ger är att ha vatten upptappat i förväg. Det behövs 3–4 liter vatten per person under ett dygn. Det är väldigt bra att ha vattendunkar tillgängligt, gärna en 25-liters dunk med tappkran. Vintertid går det ju också att frysa in och förvara vatten utomhus när det är minusgrader.

Bra saker att ha hemma vid ett strömavbrott:

► Ficklampa och extrabatterier så att du kan se i mörkret.

► Stearin- och värmeljus och tändstickor/tändare.

► En batteridriven radio.

► Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonen.

► Ett campingkök.

► Matvaror som inte behöver tillagas eller förvaras i kylskåp.

► Våtservetter att tvätta dig med ifall vattenförsörjningen slutar fungera samt soppåsar att trä över toalettstolen om det inte går att spola.

► Några PET-flaskor med fruset vatten i frysen så att du kan ta fram och tina dessa om du behöver dricksvatten eller vatten för matlagning.

► Sovsäck och filtar.

► Reservkamin och bränsle.

Källa: Energimyndigheten

Klä dig rätt och behåll kroppsvärmen

► Ha ett förråd av varma kläder, mössor och vantar.

► Byt kläder. Smutsiga kläder är kallare än rena.

► Ullplagg ger bra värme, även när de är blöta och fuktiga.

► Klä dig enligt flerskiktsprincipen.

Principen går ut på att skapa luftlager som värms upp av kroppsvärmen. På så sätt kan du hålla värmen längre jämfört med om du ha en enda tjock tröja. Använd inte bomull närmast kroppen, det drar åt sig fukt och torkar långsamt.

• Lager 1 (närmast kroppen): Underställ av syntetmaterial eller ull.

• Lager 2: En skjorta eller tunnare tröja av bomull.

• Lager 3: Ett värmeskikt, till exempel en tröja av ylle eller fleece.

• Lager 4: Ett vindtätt plagg.

• Mössa är bra när det gäller att hålla värmen. Används gärna när du sover också.

Källa: DinSäkerhet.se