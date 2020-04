Vakade över sjuk mamma – visste inte om att hon var coronasmittad: "De ansvariga har gjort alla fel"

Håkan Sjölanders mamma fick tidigt diagnosen alzheimers och bor på ett äldreboende i Stöde sedan fem år tillbaka.

Förra fredagen ringde personal från boendet Skogsbrynet i Stöde till Håkan Sjölander och sa att hans mamma var riktigt dålig – dödssjuk.

– De sa att hon hade hosta, över 40 graders feber och var okontaktbar, säger han.

Kort därpå ringde han upp personalen igen och frågade om de hade testat hans mamma för coronaviruset.

– Det hade de inte för hon visade inga symptom, fick jag till svar, berättar Håkan Sjölander.

Håkans bröder med familjer ifrågasatte även om de fick besöka sin mamma trots besöksförbudet.

– Jo, det fick vi när det handlade om livets slutskede.

När började ni misstänka att hon var smittad?

– På en gång, vi frågade varför de inte hade tagit coronaprov på henne. Jag vet att även personalen misstänkte det, men det fanns inte symptom fick vi till svar. Alla vet väl med all information som har gått ut att feber och hosta är två starka symptom.

Kände ni er trygga att gå dit?

– Självklart inte, men när de ringer och säger att ens mamma är okontaktbar och håller på att dö så ville vi åka dit. Ingen av oss har inte några underliggande sjukdomar och jag är inte så rädd av mig.

Inte förrän på måndagen togs ett coronaprov på mamman, och på tisdagen fick de svar om att hon var smittad.

Då hade mamman under flera dagar haft besök av sina barn med respektive och barnbarn.

– Det var inte bara det vi reagerade på. Personalen gick också mellan rummen och jobbade utan skyddsutrustning, så det är konstigt om smittan inte har spridits på hemmet.

Kan ni ha tagit in smittan till henne?

– Nej absolut inte, vi hade inte varit där på mer än 14 dagar eftersom att det var besöksförbud.

Hur mår din mamma nu?

– Hon blev sämre i helgen, hon får i sig lite näringsdryck och går på morfin. Men eftersom hon bara är 67 år, har ett starkt hjärta och inga underliggande sjukdomar så finns det en chans att hon klara av det här. Men frågar du mig så tror jag inte att det kommer att gå vägen, säger Håkan Sjölander.

Han är kritisk till hur hela situationen har hanterats och till att hans mamma inte testades tidigare.

– Vi anhöriga och personalen hade kunnat skydda oss när vi var hos henne. Jag klankar inte ner på personalen men ansvariga har skött det här dåligt. Att mamma nu har fått corona är väl en sak men att de inte tänker längre, de ansvariga har gjort alla fel de bara kan, både mot personal och de andra boende. Nu har det pratats om corona i två månaders tid och om hur vi ska bete oss. Ändå blir det så här, säger Håkan Sjölander.

Socialtjänstens tillförordnade förvaltningsdirektör Annika Backström säger att hon inte kan uttala sig om varför provtagningen dröjde.

– Det är inte boendet som tar prover. Jag vet inte vad patienten hade för symptom, men det är inte alla som vet om att de bär på corona, säger Annika Backström.

Familjen fick besöka kvinnan trots besöksförbudet, hur ser du på det?

– Vi släpper in de närmaste vid särskilda skäl och jag tycker att vård i livets slutskede är det. Då är det speciell inslussning som gäller, folk kan inte bara gå in. Det är absolut inte generellt men det är ett av undantagen som finns i förordningen. Med det så menar jag inte att vi kan släppa in hela släkten.

Hur har smittan kunnat komma in på boendet?

– Visst kan jag ha funderingar på hur viruset har kommit in men det är inget jag kommer att spekulera om här. Den kommenterar jag inte för det blir inget annat än en spekulation, säger Annika Backström.

Vilket ansvar har kommunen när smitta trots allt tar sig in på ett av era äldreboenden?

– Vi tar ansvar över vår hygien och smittskydd, sedan verkar vi för att minimera smittan. Helst ska det inte finnas alls. Sedan ska vi se till att det totala förbud för besökare som finns också följs.

Diskuterar ni någon skärpning av de åtgärder ni redan vidtagit med anledning av det här fallet?

– Vi kommer inte att testa personalen, då skulle vi behöva testa varje dag. Det vi ska göra är att få anhöriga att förstå att det är besöksförbud, säger Backström och fortsätter:

– Vi sorterar vilka vi släpper in, är det något akut som måste lagas så måste hantverkare få komma in. Överlag har anhöriga varit väldigt förstående och lyhörda.

Får de boende träffa sina anhöriga utomhus?

– Vi rekommenderar det inte men vi har inte några rättigheter att låsa in folk, frihetsberöva människor. Men det är vår starkaste rekommendation att folk inte umgås med sin äldre släktingar, säger Annika Backström.

Har någon fler av de boende, eller någon i personalgruppen uppvisat symtom på smitta?

– Det kan jag inte uttala mig om, det är inget vi pratat om. Men hade det spridit sig bland de boende hade jag vetat om det.

Hur arbetar ni vidare?

– Vi gör allt i vår makt för att isolera smittan. Personalen har full skyddsutrustning och det är endast ett fåtal som jobbar med personen som är sjuk – de har endast det som arbetsuppgift.

Varför tog det så lång tid innan man gjorde coronatestet?

– Det kan jag inte kommentera, men en läkare var inkopplad, säger Annika Backström.

Finns smittan på något fler äldreboende i kommunen?

– Jag känner inte till att smittan tagit sig in på fler ställen i dagsläget. Där oro funnits har svaren kommit tillbaka negativt. Men det är en dagsbild och vi håller andan varje dag, det kan bli fler fall, säger Annika Backström.