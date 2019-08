Välkommen till opinionstyranniets helvete – ingenting är heligt när åsiktstrender och kunskapsförakt härjar fritt

I sin egendomliga roman ”Fragment d'histoire future” (”Fragment av framtidens historia”, min översättning) från 1896 skildrar Gabriel Tarde hur människan många sekler in framtiden tvingats flytta under jord efter en enorm klimatförändring som orsakat en ny istid och i dess spår svält, krig och samhällskollapser. Det som först verkar vara en dystopi visar sig förvånande nog en utopi (åtminstone för författaren själv). Den underjordiska människan har skapat en sorts aristokratiskt elitsamhälle av välklädda och bildningsförfinade esteter. De lever för konsten och talar om grekiska som lingua franca. Att människan fått börja om på nytt tycks ha gjort henne gott, ur tragedins ruiner har ett paradisiskt tillstånd vuxit fram.

Den engelske författaren H. G. Wells konstaterade redan då att få anglosaxiska samhällstänkare, som exempelvis den store liberalen och socialdarwinisten Herbert Spencer, hade gett sig i kast med ett så fantasifullt projekt som att skriva en science fiction-roman utifrån sina teorier och iakttagelser. Den typen av visioner och profetior ligger de kontinentala intellektuellas sinnelag närmare.

Tardes berättelse kan ses som en ren konstrast till det moderna samhälle han som sociolog, socialpsykolog och kriminolog studerade i egenskap av forskare och professor vid anrika Collège de France i Paris. Han beskrev hur människan i det industrialiserade och urbaniserade tidevarvet allt mer utvecklats till en levande abstraktion, en imiterande samhällsvarelse som mer än någonsin tidigare strävar efter att efterlikna andra eller disciplinera dem till konformitet.

Enligt Tarde har folkhopen alltid funnits, men i det allt mer mediestyrda samhället blir populasen för första gången som en stor publik, en sorts betraktare snarare än engagerade samhällsmedlemmar. Publikens individer är inte som forna tiders människor bundna till varandra genom relationer och gemensam kultur, utan sitter precis som publiken på operan eller teatern som främlingar bredvid varandra. De förs endast ytligt samman genom det de var och en betraktar på scenen. Samtidigt växer ur alla dessa åtskilda åskådare ett kraftfullt kollektivt medvetande fram.

Tarde hävdar att våra samhällen styrs av de tre krafterna traditionen, förnuftet och opinionen. Under medeltiden höll traditionen och förnuftet i symbios kraftfullt tillbaka opinionen. Från renässansen skildes först förnuftet från traditionen (kristenheten) och vann på egen hand snabbt mark fram till upplysningen. Vartefter boktryckarkonsten utvecklades mot tidningskulturen fick opinionen allt mer spelrum för att under industrialismen bli mest inflytelserik. Under 1800-talets framväxt av marknadssamhället har opinionen tagit greppet om samhällsutvecklingen och gradvis, men framgångsrikt, börjat tränga tillbaka de andra två krafterna.

Vi vana demokrater ser tillbaka på den utvecklingen som frihetens och jämlikhetens erövringar, men Tarde hävdar att opinionen inte kommer att stanna vid att ge alla människor en röst. Om den inte balanseras och tyglas av traditionen och förnuftet kommer opinionen att rasera de institutioner och principer som många generationers erfarenheter och sanningssökande förstånd byggt upp.

Traditionens sociala nytta och styrka har varit att den bundit samman människor och förankrat dem i sina rötter och i tillvaron. Till skillnad från opinionen, vars strävan är universell, har traditionen vuxit fram ur det geografiskt avgränsade. Om den traditionsbundna människans identitet vilar i en viss plats och kultur, är den imiterande opinionsmänniskan en flyktig kosmopolit, en abstraktion som kan vara vem som helst när som helst, enbart en bärare av utbytbara trender av åsikter och attityder.

Tarde såg att opinionssamhället blir allt mindre rationellt, för i bästa fall sammanfaller opinioner med omdömen grundade i faktiska saklägen, men det behöver verkligen inte vara fallet. Ironiskt nog kommer opinionssamhället, som springer ur bildningskulturens demokratiska projekt, att successivt upplösa dess idé. För opinionen låter sig inte fostras av bildning eller utbildas i grundade kunskaper, utan utgörs blott av attityder. När fakta motsäger den egna uppfattningen kommer sanningen vara det första som offras på den egna ideologins altare.

Tarde hävdar att konversationen, snarare än berättelsens insikt eller resonemangets saklighet, präglar det opinionsstyrda samhället. Intressant nog är konversationen bara förment en social aktivitet. Varken förankrade i traditionens erfarenhet eller förståndets kunskaper ägnar vi enligt Tarde oss åt vad vi skulle kunna kalla ”tomt prat”.

Den tomt pratande opinionen kommer enligt Tarde att växa till i det demokratiska samhället, vartefter kommer dess flagranta ointresse för både erfarenhet och kunskap sippra in i och erodera allt fler samhällsområden. Det kommer att mala ner politiken och de politiska institutionerna, domstolarna och rättsskipningen, universiteten och vetenskapen, kulturlivet, kyrkorna och de religiösa samfunden liksom bankerna, näringslivet och finanssektorn. Åsikt och attityd kommer att trumfa lärdom och insikt.

Tarde hävdar att opinionen kommer visa sig vara en så våldsamt stark kraft att ingen kommer att våga gå emot den med risk att falla i publik onåd och berövas sitt anseende. Samtidigt kommer våra samhällen planlöst behärskar av dem som behärskar de retoriska figurerna, det tomma pratet.

Tarde hade inte mött fenomenet sociala medier när han formulerade sina teorier. I dag kan vi se hur dessa förstärker och rent av förverkligar hans farhågor. I takt med digitaliseringen och de (a)sociala mediernas växande samhällspåverkan har vi bevittnat fenomen som ”faktaresistens”, ”filterbubblor”, ”deplatforming” (att genom opinionstryck i sociala medier beröva människor deras samhällsanseende och försöka frånta dem möjligheten till försörjning), nätmobbing, hot och uppmaningar till våldsbrott. I de sociala medierna kan inte något än de egna åsikterna accepteras, uppfattningar och uttryck som inte överensstämmer med den egna moralen och verklighetsuppfattningen kan inte fromt tolereras eller ignoreras, utan måste förgöras.

Ironiskt nog håller de medier som Tarde själv var kritisk till, tidningarna (men också ”traditionell” radio- och tv) på att överges av en opinion som inte vill veta något om världen som inte passar in på deras attityder gentemot den. Samtidigt har de etablerade mediernas reaktion på utvecklingen varit självdestruktiv, i Sverige kunde vi bevittna hur metoo-fenomenet blev en pressetisk prövning som de fullständigt misslyckades med. Olika medie- och kulturpersonligheter hängdes ut direkt eller indirekt med mer eller mindre anonyma anklagelser om grova brott och övertramp med fällningarna av Allmänhetens Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd som följd, samtidigt tystades de röster som vågade föra kritiska resonemang kring rörelsen. Följden blev offentlig skam, personliga tragedier och till och med självmord. Ännu mer skrämmande är den efterföljande debatten där även medieföreträdare och journalisten hävdat att det skulle finnas en rimlighet i att helt sonika hänga ut personer offentligt på grund av utpekanden och att vissa typer av brottsanklagelser (av sexuell art) särskilt skulle motivera till det och inte andra. Med sådana folkdomstolar behövs inte heller några rättssäkra rättsprocesser där alla är oskyldiga till bevisen visar annorlunda.

Enligt Tarde är populismens härjningar en oundviklig följd av samhällsutvecklingen. Vi kan i dag se att det inte är så enkelt att det enbart är de rörelser som av de gamla etablerade partierna betecknas som populister som är det, utan att de själva också blir allt mer populistiska och verklighetsfrånvända. I Sverige har nu en rad jurister slagit larm om hur opinionstrycket och den populistiska politiken (som nu ständigt struntar i Lagrådets varningar för svag lagstiftning) har börjat styra domstolarnas domslut. Viljan att diskutera bilden av verkligheten och samhället har blivit viktigare än att angripa de faktiska problemen, där tragiska människoöden i stället gärna relativiseras i abstrakt statistik.

Tarde var både djupt troende katolik och traditionalistisk aristokrat. Att han beskrev samhällsutvecklingen och profeterade om demokratiernas framtid som han gjorde skulle kunna förklaras av hans bakgrund, men vi kan inte bortse från att mycket av det han varslade om också slagit in. För oss som nu ser de sociala mediernas verkningar och populismens landvinningar har svårt att förneka exaktheten i Tardes förutsägelser.