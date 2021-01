Vänsterpartiets partistöd blir fråga för förvaltningsrätten – beslut i fullmäktige överklagas

Vänsterpartiet (V) i Timrå kom in en månad för sent med sina handlingar gällande partistöd. På grund av det riskerade partiet att bli utan pengar under 2021. Från kommunstyrelsen kom också följande förslag till beslut.

"Till Vänsterpartiet inte utbetala partistödet för 2021, eftersom partiets redovisning och granskningsintyg av hur partistödet använts inte inkom inom föreskriven tid."

När frågan om partistöd togs upp i kommunfullmäktiges septembermöte resulterade det i en lång debatt. Några tyckte de regler som finns ska följas medan andra ansåg att omständigheterna under detta coronaår skulle tas i beaktande. Det resulterade i att ärendet återremitterades.

Under årets sista, på grund av coronan, specialdesignade digitala distansmöte i kommunfullmäktige togs frågan upp igen. Då fattades beslut om att Vänsterpartiet skulle få sitt partistöd. Men alla partier var inte överens i frågan och votering begärdes. Timråpartiet (T) tillsammans med Sverigedemokraterna (SD) och Liberalerna (L) ansåg att V inte skulle på partistöd för nästa år.

Men beslutet stod fast och när voteringen räknades in var 26 röster för ja och 12 för nej, tre ledamöter avstod från att rösta. T och L har nu överklagat beslutet till förvaltningsrätten. I överklagan kräver de att förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktige i Timrås beslut § 184 den 2020 11-30.

Dels handlar överklagan om att V kom in med sina handlingar en månad för sent men de som överklagar reagerar även på att kommunfullmäktige i och med beslutet frångått de regler som finns.

"Kommunfullmäktige valde ändå betala ut partistöd till Vänsterpartiet. Det menar vi inte är förenligt med gällande bestämmelser. Fullmäktige kan inte frångå sitt eget reglemente utan att ändra i det först. Och en ändring i reglementet för att sen ge Vänsterpartiet partistöd måste också anses olagligt eftersom det skulle bryta mot legalitetsprincipen genom retroaktiv verkan.", står det i överklagan.

I överklagan, som är undertecknad av Lotta Borg, gruppledare (T), och Björn Hellquist (L), 2:e vice ordförande kommunfullmäktige, begärs även inhibition. Det vill säga att de fattade beslutet ska upphävas och inte gälla fram till dess att målet har avgjorts i domstol. På den punkten har förvaltningsrätten fattat beslut och det blir avslag.

"Förvaltningsrätten finner att vad som hittills har kommit fram i målet inte utgör skäl att förordna om verkställighetsförbud. Klagandenas yrkande om inhibition ska därför avslås.", står det i beslutet.