Två män, en i 30-årsåldern och en i 60-årsåldern, skrivna i Ånge kommun, har åtalats för grovt vapenbrott och grovt häleri.

Polisen kom vapnen på spåren i samband med en häleriutredning kring stulna kläder.

Under häleriutredningen har det framkommit att kläderna kommit från stölder från lastbilar i bland annat Helsingborg. Medan chaufförerna sovit har någon tagit sig in in lastutrymmet och stulit varor.

Det pågår en parallell polisutredning i Skåne kring stölderna.

– Polisen där har gjort en aktion mot den typen av stölder, säger Håkan Andersson, åklagare i Östersund.

En del av varorna tros ha skickats till de två åtalade männen som sedan ska ha sålt sakerna på bland annat Facebook.

Totalt tror polisen att de har haft och sålt kläder som värderas till 1,2 miljoner kronor.

När polisen undersökte en av männens telefoner i samband med häleriutredningen hittades flera bilder där de poserar med vapen.

– Vi gjorde omfattande husrannsakningar i Kälarne och hoppades hitta alla vapnen. Men det gjorde vi inte, säger Håkan Andersson.

Polisen genomsökte även andra fastigheter som männen har tillgång till. Totalt har fyra vapen hittats var av ett eventuellt kan klassas som ett antikt gevär och därmed inte kräver licens för att inneha.

– Jag tror att vi har tillräcklig bevisning för att kunna få dem fällda för grovt vapenbrott, säger han.

Vart de andra vapnen tagit vägen vet inte polis och åklagare.

– Vi har en del spekulationer och misstankar om vart de har tagit vägen, men det är inget jag vill gå ut med, säger åklagaren.

Vapnen som synts i mobiltelefonen kommer troligen från en stöld i Bräcke kommun i slutet av 2017. En privatperson upptäckte då att han blivit av med ett stort antal vapen.

Några av de andra av vapnen antas komma från ett brutalt rån i Bräcke kommun 2018. Tre män hade stormat in en äldre mans bostad och bundit hans händer. Med en kofot hotade sedan gärningsmännen husägaren att öppna sitt vapenskåp varpå bland annat vapen och ammunition stals.

De båda männen nekar till grovt vapenbrott.

Den yngre mannen säger att vapnen har hittats i fastigheter som den äldre mannen köpt. Han säger också att vapnen som syns på bilderna många gånger är leksaksvapen.

"Det är helt absurt att någon ska påstå att det är riktiga vapen", säger han bland annat i polisförhör.

Den äldre av de två männen äger en rad olika fastigheter på mindre orter i både Jämtland och Västernorrland. Enligt Lantmäteriet står han som ägare till 15 stycken fastigheter samt att en fastighet nyligen sålts.

De båda männen är skrivna på en av fastigheterna som ligger i Ånge kommun.

– Men de har bott i Kälarne, säger Håkan Andersson.

Polisen och åklagaren håller på att utreder varför mannen haft så många fastigheter. Det kan eventuellt handla om folkbokföringsbrott.

– Jag vill inte spekulera om det kan finnas något brottsupplägg kring det. Vi arbetar förutsättningslöst, säger han.

De båda männen nekar till häleri. Den äldre mannen berättar att han är sjuklig och har ett dåligt minne.

Den yngre mannen å sin sida förklarar det misstänkta stöldgodset som polisen hittat med att han köpte det av en okänd person i Sundsvall för några tusenlappar.

"Jag köpte det av en kille", förklarar han i polisförhör.

En tredje man greps i samband med tillslagen i Kälarne. Utredningen mot honom pågår fortfarande och han nekar till brott. Dessutom är en kvinna i Sundsvall misstänkt för att ha förvarat stöldgods åt männen. Även kvinnan nekar och menar att hon inte kände till att sakerna var stulna.

– Jag börjar med det här åtalet. Sedan får vi se vad jag kommer fram till längre fram, säger Håkan Andersson.