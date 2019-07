Var fjärde elev klarade inte grundskolan förra året: "Inte haft ett tillräckligt fokus på lärandeuppdraget och elevers resultat"

Efter vårterminen 2018 presenterades siffror om att var fjärde elev som slutat nian inte har behörighet att börja gymnasiet i Sundsvalls kommun. I en debattartikel som publicerats på ST riktar Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande Åsa Fahlén och ordföranden i Sundsvall, Tomas Ärlebrant, kritik mot kommunen som inte gör tillräckligt.

Skoldirektören i Sundsvall, Urban Åström, svarar på kritiken i ett mejl till ST:

"Min bild är att Sundsvalls kommun har fantastiskt duktiga skolledare och lärare men sett över tid har förvaltningen inte haft ett tillräckligt fokus på lärandeuppdraget och elevers resultat. Sundsvalls kommun påbörjade därför 2017 ett arbete där fokus legat på undervisningens kvalitet."

Han skriver att antalet behöriga elever till gymnasieskolan ökade till 78 procent i år, jämfört med 75,4 procent som det var i fjol.

Vidare kritiserar Åsa Fahlén och Tomas Ärlebrant i debattartikeln att elever i behov av stöd och särskilt stöd måste sättas in tidigare än vad det gör i dag. De anser att det i dag sätts in mest stöd på högstadiet – och att det är alldeles för sent.

"Självklart ska vi tänka att tidiga insatser är bästa investeringen för barnens skolframgång, men vi måste också hjälpa och stödja i de senare årskurserna", skriver Urban Åström till svar på den kritiken.

Urban Åström skriver även att det i dagsläget görs personalminskningar på grund av det ekonomiska läget som finns, men att det sker inom administration och överbyggnad. Han menar att kärnverksamheten är fredad.

Att spara in pengar eller tid är inget som Åsa Fahlén eller Tomas Ärlebrant tycker ska göras. De anser att samtliga kommuner, så även Sundsvall, måste ta sitt fulla ansvar och sätta in kraftfulla åtgärder så att alla elever, oavsett bakgrund, kan ges likvärdiga och goda förutsättningar att skapa sig en framtid.