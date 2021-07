Vår mångårige vän och partikamrat har lämnat oss – minnesord över João Pinheiro

João hade ett långvarigt engagemang i socialdemokratin där han jobbat med flera olika politikområden, från de globala solidaritetsfrågorna till den lokala kultur- och fritidspolitiken. Han brann särskilt för frågor rörande en mer jämlik skola, en förbättrad integration och internationell utvecklingspolitik.

João hade ett långvarigt engagemang i kommunpolitiken och kom in i kommunfullmäktige första gången 1988. Under många år var han fritidspolitiker och kombinerade det med sitt arbete som lärare. Efter valet 2002 blev han heltidspolitiker och ordförande för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. 2010-2018 var han skolpolitiker och ordförande för barn- och utbildningsnämnden 2014-2018. Under en period var han också gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

João bidrog också till att stärka socialdemokratin genom uppdrag på den nationella och internationella nivån. Sitt utbildningspolitiska engagemang fick han utlopp för genom att en period inneha styrelseuppdrag i Umeå Universitet. Han var stolt europé och var Socialdemokraterna i Västernorrlands kandidat till Europaparlamentet. Han deltog också under många år i Socialdemokraternas internationella verksamhet och i arbetet i Socialistinternationalen.

João var inte bara aktiv i Sundsvalls utveckling genom sitt kommunpolitiska engagemang. Han var under åren aktiv i både Internationella föreningen som han var med och startade 1978 och GIF Sundsvall som bland annat ordförande för GIF Sundsvalls ungdomssektion och mångårig styrelseledamot. Han var övertygad om att idrotten kunde spela en stor roll för integration och var initiativtagare till arbetet med Back2Basics där kostnadsfria idrottsaktiviteter erbjuds i några bostadsområden och som fortsätter ännu i dag.

Vi kommer att sakna João för hans tydliga ideologiska röst i debatten och politiken. Hans envetna kamp för en skola där barn från olika klasser och bakgrund möts har bidragit till allt fler börjar se det marknadsbaserade fria skolvalets effekter på segregation och skolresultaten. Men framför allt kommer vi sakna João som partikamrat och medmänniska. João var duktig på att välkomna och lyfta fram nya krafter i vårt parti. Som ledare lät han folk ta plats och utvecklas. Han var en god kamrat och en tydlig röst som inspirerade många av oss.

Vi hade så önskat att João fått en längre tid som pensionär, fri från möten, tillsammans med sin familj, i sitt älskade Portugal. Vi fortsätter nu föra kampen för de idéer och värderingar som han kämpat för under sitt långa engagemang.

Anita Bdioui, ordförande Socialdemokraterna i Sundsvall

Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat

Niklas Säwén, kommunstyrelsens vice ordförande och socialdemokrat