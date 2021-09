Vår pappa har lämnat oss – minnesord över Roland Andersson

Roland föddes 1937 i Strömstad och växte upp i Yttre Buar, Skee. Efter studentexamen i Uddevalla 1956 utbildade han sig till tandläkare och avlade examen 1961 som en av de första studenterna vid tandläkarhögskolan i Umeå. Han engagerade sig tidigt i Folktandvårdens utvecklingsarbete för bättre tandhälsa hos barn och ungdom och blev 1971 övertandläkare i tandhälsovård i dåvarande landstinget i Västernorrland.

1981 utsågs han till samhällsmedicinsk chef i samma landsting med uppgift att utveckla en helhetssyn på folkhälsan. Däremellan följde en rad år av lokalt förankrade och tvärsektoriella projekt med fokus på samhällsmedicin och folkhälsovetenskap. Flera av projekten var banbrytande och uppmärksammades även internationellt. Satsningarna ledde bland annat fram till arrangörskapet för WHO:s världshälsokonferens 1991 i Sundsvall, där Roland var en central företrädare. Han deltog sedan som representant vid de tre efterföljande WHO-konferenserna, som alla byggde vidare på temat från konferensen i Sundsvall.

Rolands engagemang för internationella folkhälsofrågor ledde till att han efter pensionen arbetade ideellt i ett projekt i en kommun utanför Bulawayo i Zimbabwe. För sina insatser inom folkhälsoarbetet fick Roland senare, 2015, utnämningen filosofie hedersdoktor vid Mittuniversitetet. Något som gjorde honom mycket stolt och glad.

Roland hade stort fokus och intresse för sitt arbete. Han var en pliktmänniska. Men det fanns också gott om plats för familj och vänner. I det umgänget präglades samvaron av värme, humor och generositet. Hans humor var träffsäker och ofta oväntat framförd. Barnbarnen var särskilda fans av Roland-humorn.

Under Umeåtiden träffade Roland sin blivande hustru Maud Nordström. Roland och Maud gifte sig 1961 i Frösö kyrka. De fick tre barn; Niklas, Magdalena och Sofia. Efter Frösön flyttade familjen till Hoting och så småningom till Sundsvall. Under 60-talet skaffade familjen ett hus på Öhn i Strömsund som blev familjens sommarställe under alla år och som fortfarande är en knutpunkt där barn och barnbarn träffas varje sommar.

Det fanns mycket glädje i Rolands liv. Men också sorg. 1983 avled Maud efter en längre tids kamp mot sjukdom. Livet blev dock avsevärt ljusare då han efter en tid träffade Hjördis. De blev sambor och följdes åt resten av Rolands liv. De gjorde många resor ihop, privat och i arbetet. Under 14 år bodde de en stor del av året i Nice, Frankrike. En gammal dröm som Roland hade.

Efter att ha återvänt till Sverige på heltid väntade nästa tunga prövning. Rolands son Niklas drabbades av en obotlig hjärntumör och avled 2017. Roland hade svårt att acceptera att förlora ett barn.

Roland var frankofil. Kärleken till det franska språket var inledningsvis inte alldeles besvarad men ett antal år in i Frankrikeperioden så kunde Roland diskutera med de flesta Nicebor och hans dagliga läsning var morgontidningen Nice Matin. Barn och barnbarn var ofta på besök hos Roland och Hjördis i Nice, något som i sin tur väckte nyfikenhet och intresse hos barnbarnen för kulturen och språket.

Ett annat stort intresse var filosofi. Inte minst de franska filosoferna som han helst läste på originalspråket. Den sista tiden var det ofta författaren och filosofen Luc Ferry. Den sista bok Roland läste var ”Sept façons d'être heureux” (Sju sätt att vara lycklig).

Vi är många som saknar Roland.

Döttrarna Magdalena Persson och Sofia Andersson