Värden för flera miljoner gick upp i rök – ägaren uppgiven efter branden i Timrå: "Man tror knappt att det är sant"

Under natten mot söndagen kom larmet om branden in till räddningstjänsten. När styrkorna kom fram var byggnaden helt övertänd och eftersom det fanns explosionsrisk spärrades en stor del av området runt Plåtslagarvägen och Per Uddéns väg i Timrå industriområde av. Avspärrningarna fanns kvar fram till måndag morgon. Nu är endast själva brandplatsen avspärrad.

– Polisen har spärrat av området och ska göra en undersökning. När det sker vet jag inte, säger Johan Norell, ägare till företaget Markförädlingar i Norrland AB, som förvarar maskiner i byggnaden.

En av maskinerna hade precis köpts in och knappt hunnit provköras. Den och två andra maskinerna som används vid markarbeten är nu totalförstörda.

– Man tror knappt att det är sant. En maskin köpte vi så sent som i fredags. Vi hade bara hunnit köra den i tre timmar och nu är den helt uppbränd, säger Johan Norell.

Vi har några jourrum i de byggnaderna

I byggnaden förvarades även verktyg av olika slag och en eller flera gasflaskor. Enligt räddningstjänsten var det acetylentuber som riskerade att explodera i hettan och därför spärrades en stor del av industriområdet av. Några personer som befann sig i byggnader på området evakuerades också. Företagen som finns på adressen arbetar även med snöröjning och eftersom det var snövarning under natten mot söndag befann sig personal i byggnaden.

– Vi har några jourrum i de byggnaderna och där kan man vila ut eller ta en paus mellan passen, säger Johan Norell.

Under dagen har han haft den första kontakten med försäkringsbolaget.

– Jag vet inte så mycket mer i nuläget, säger Johan Norell.

Kort efter branden upprättade polisen en anmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet. Företaget har funnits på adressen i Timrå i fem år.