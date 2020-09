Vårdförbundet ser tårtan som ett hån: "Det kan inte uppfattas på något annat sätt"

Vi berättade nyligen om sjuksköterskan Sofia Kraft som sagt upp sig och lämnat sin tjänst på Sundsvalls sjukhus. Hon kritiserar hur Region Västernorrland bjuder sin covid-personal på tårta i stället för att ersätta personalen ekonomiskt, som man gör i en del andra regioner.

Och Kenneth Byström instämmer i kritiken.

– Vårdförbundet är väldigt kritiskt till hur arbetsgivaren visar sin uppskattning till medarbetarna utifrån det här. Vill man vara en attraktiv arbetsgivare så är det inte på det här sättet man gör det, säger Kenneth Byström.

Han tycker inte det är fel att bjuda på tårta, men menar att Vårdförbundet och andra fackliga organisationer hellre skulle föredra ekonomisk ersättning. Han tror även att det är lättare att få sjukvårdspersonal att flytta på sig till en covid-avdelning om de ges en morot, i stället för att använda tvingande regler.

Ni måste ersätta personalen och visa er uppskattning med pengar

– Erbjud någonting så kommer kanske inte alla, men många, att flytta på sig frivilligt, säger Kenneth Byström.

Han tar som exempel de stora problem som uppstått under pandemin för många i personalen på länets sjukhus. En del som tidigare bara har jobbat vardagar och dagtid, har under pandemin tvingats flytta till en covid-avdelning. Det har inneburit jobb både kvällar och helger, vilket gjort att den privata tillvaron stökats till under en längre tid.

– Gå ut med en morot. Ni måste ersätta personalen och visa er uppskattning med pengar. Det är det enda sättet som man kommer att motta det här på ett bra sätt, säger Kenneth Byström.

Han menar att när arbetsgivaren lämnar över ett bakverk samt ett dokument där det står att du har jobbat på en covid-avdelning och det här kan du använda i ditt cv, så kan det som sagt inte uppfattas som något annat än ett hån.

– Jag var värd en tårtbit och ett papper där det står att jag har jobbat inom covid-vården, suckar Kenneth Byström.

Sjukhusdirektör Lena Carlsson har tidigare sagt att det pågår diskussioner på högsta nivå inom regionen om hur man eventuellt ytterligare ska kunna tacka sin covid-personal. Hon vågar inte spekulera i om det här eventuellt kan betyda ekonomisk kompensation.

Men hur reagerar du på att vårdpersonal är upprörda i frågan?

– Vi vill gärna se till att den stora insatsen som har gjorts uppmärksammas på ett bra sätt, säger Lena Carlsson.