Vårdföretag öppnar för att ta över hälsocentralen i Nacksta: "Vi väntar på svar"

Vårdföretaget Idoc grundades 2013 och har sitt säte i Norrköping. I dagsläget har de två egna vårdboenden, ett i Norrköping och ett i Stockholm. Utöver det hyr företaget även ut vårdpersonal.

Efter beslutet om att hälsocentralen i Nacksta ska läggas ner öppnar nu företaget upp för att driva den vidare.

– Vi har letat efter en vårdcentral att ta över under en tid. Vi såg nu möjligheten att ta över en fungerande verksamhet, så vi har skickat en förfrågan till regionen, säger Gustav Larsson, affärsutvecklare på Idoc.

Hos regionen har däremot ingen fullständig ansökan kommit in ännu.

– Vi har fått in en förfrågan och hänvisat företaget till att skicka in en komplett ansökan efter att beslut tagits i regionfullmäktige. Därefter har vi inte fått in något mer vad jag vet, säger Gun-Britt Milioris, vårdvalschef Region Västernorrland.

Idoc medger att det bara är en förfrågan som har skickats in till regionen, inte en fullständig ansökan.

– Vi håller på att utvärdera vår ansökan just nu, säger Gustav Larsson.

Om företaget via ansökan uppfyller de krav som ställs kommer Region Västernorrland att föra en vidare dialog med Idoc.

Om ni får möjligheten att ta över hälsocentralen i Nacksta, kommer det att bli några förändringar?

– Det är lite för tidigt att säga ännu. Vi måste få lite siffror för att kunna göra en analys och se över hur verksamheten har gått hittills, säger Gustav Larsson.

Hur blir det för personalen vid ett eventuellt övertagande?

– Vi ser gärna att befintlig personal följer med i den mån det går. Vi lägger mycket fokus på personalen för att skapa ett bra team, det är hos medarbetarna som kompetensen sitter, säger Gustav Larsson.