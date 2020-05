Våren kommer av sig – snö väntas i helgen:"Blir en kallare period"

För att vara maj månad så bjuds det inte på många varma och soliga vårdagar. I stället ser aprilvädret ut att hålla i sig över helgen.

– Under natten mot fredag kommer det in ett område med blötsnö som berör stora delar av Västernorrland. Men det kanske främst berör Ångermanland. Fram mot dagen har det mesta dragit bort mot Västerbottens län, säger Per Holmberg, meteorolog.

Fredagen får därför uppehåll men med växlande molnighet. Har vi tur orkar graderna ändå upp till tvåsiffrigt. Natten till lördagen väntas däremot bli riktigt kall med minusgrader.

– Fram mot dagen får man räkna med växlande molnighet med mest uppehåll. Omkring tio grader igen och svaga vindar, säger Per Holmberg.

På söndag får man vara redo med vinterjackan igen.

– Under natten mot söndag så drar ett lågtryck in. Det kan komma både snö och regn då. Det ser också ut att vara ganska blåsigt väder, sen är det också kallare luft som drar in med nordliga vindar.

Och kylan kommer hålla i sig ett tag till.

– Det blir en kallare period nu faktiskt. I början av nästa vecka blir det betydligt kallare. Mot mitten av veckan kan det komma in något varmare luft men det är inte säkert. I så fall kan det bli sol och upp mot tio grader, men ingen riktigt vårvärme, säger Per Holmberg.

Varför är det så kallt?

– Vi har just nu nordliga vindar som drar ner kallare luft. Sen har vi ett lågtryck som kommer in på söndagen, det drar ner väldigt mycket kalluft i början av nästa vecka.