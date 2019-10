Världsledande blåljuskonferens arrangeras i Sundsvall – fokuserar på traumasjukvård: "Fullständigt unikt"

Konferensen arrangeras mellan måndag och onsdag. Då samlas läkare, sjuksköterskor, poliser och militärer från 21 länder i Sundsvall när Region Västernorrlands Länsverksamhet akut och ambulans arrangerar den internationella konferensen Tactical Trauma 19.

Konferensen är inriktad på traumasjukvård utanför sjukhus och har fokus på masskadesituationer och riskfyllda insatser som vid exempelvis terrordåd. Till Sundsvall kommer några av världens absolut främsta experter för att dela med sig av kunskap och erfarenheter. En av dem är professor Greg Ciottone från Harvard University som var medicinskt ansvarig vid Ground Zero under terrorattentatet i New York den 11 september 2001.

''Vi är mycket glada över att kunna arrangera en världsledande traumakonferens i Sundsvall. Att i Sverige kunna erbjuda möjligheten att höra föredrag av den här kalibern är fullständigt unikt'', säger Fredrik Granholm, överläkare inom ambulanssjukvården i Region Västernorrland och ordförande för organisationskommittén.

Även för regionens del är det betydelsefullt att den fullsatta konferensen arrangeras här.

''Dels så får vi en personal som är uppdaterad kring svåra skador och trauman och dels hur vi hanterar det på ett bra sätt. Det är bra för regionen i stort. Den sätter också Västernorrland och Sundsvall på kartan. Det är ett enormt genomslag internationellt kring den här konferensen'', säger Fredrik Granholm.

Enligt honom är vi i Sverige bra på den här typen av samverkan mellan ambulans, polis och räddningstjänst.

''Vi är ofta bra på att ta hand om enstaka patienter men skulle vi börja få många patienter, som till exempel på Drottninggatan vid terrorattentatet, då börjar systemet att hacka. Det är inte så konstigt eftersom vi är ovana. Jag tror att ju mer vi möts och ju mer vi diskuterar och tänker kring de här frågorna desto bättre blir vi och desto effektivare kan vi vara när något verkligen händer'', säger Fredrik Granholm.

Förutom föreläsningar kommer det att handla om praktiska övningar som hålls på räddningstjänstens övningsområde i Sundsvall.

Konferensen finansieras genom intäkter från biljettförsäljningen till deltagare utanför Region Västernorrland. Personal härifrån går däremot in gratis.