Varm luft drar in över Medelpad – och extra noga att vi skyddar oss mot solen

Början av veckan ser ut att blir varm.

– Natten mot måndag drar det in riktigt varm luft, säger Per Holmberg, meteorolog.

Samtidigt som det varma vädret väntas dra in över Medelpad så påverkas området även av ett extra tunt ozonskikt just nu. Så det finns anledning till att skydda sig mot solen.