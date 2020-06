Värmeböljans toppnotering – 41 år gammalt rekord nära att slås i Sundsvall

Torpshammar brukar toppa värmelistorna för Medelpad, under torsdagen steg temperaturen till 33,4 grader enligt väderinstitutet StormGeo.

– Igår var det 0,2 grader svalare än den varmaste junidagen någonsin på orten. Den kom 1947 när man mätte 33,6 grader, säger Per Holmberg meteorolog vid väderinstitutet StormGeo.

Bara Skellefteå Flygplats hade en högre notering än Torpshammar under torsdagen med 34,0 grader, enligt SMHI.

Det var även varmt i Sundsvall. På Sundsvalls flygplats hade man en toppnotering på 30,6 grader. Varmt, men trots det var det inte riktigt rekordvarmt där heller.

– Den varmaste junidagen som uppmätts i Sundsvall var 31 grader, det rekordet sattes 1979, säger StormGeos Per Holmberg .

Ute vid Brämöns mätstation var det något svalare, där hade man en toppnotering på 25,2 grader.

Trots det ovanligt varma vädret blev det ingen tropisk natt under natten mot fredagen.

– Temperaturen gick ner under 20 grader på samtliga mätstationer någon gång under natten. 2-3 timmar inatt sjunk temperaturen ner till 16-17 grader, säger Per Holmberg.

Under helgen blir det fortsatt varmt enligt meteorologen, sedan vänder det.

– Värmeböljan kommer hålla i sig under fredagen och kan eventuellt fortsätta in över helgen. Under fredagen finns det även risk för åska ut mot Ånge. Till nästa vecka kommer det ett lågtryck och det kan bli en del regn, säger meteorolog Per Holmberg.