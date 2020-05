Varningen inför nya vägarbetet i centrala Sundsvall – så påverkas trafiken: "Räkna med långa köer"

Bilister som åker på gamla E4 genom Sundsvall får räkna med långa köer till veckan.

Sedan tidigare pågår arbetet för fullt på den södra sidan av Selångersån till Sundsvalls resecentrum där vägen numer är enfilig.

Nu ska Trafikverket slutföra arbetet på den norra sidan mot Skönsberg då det sista asfaltlagret ska läggas.

Ett arbete som börjar till veckan och kommer att innebära stora trafikstörningar.

– Vi kommer att påbörja jobbet under måndagskvällen och sedan ska det utföras under fyra nätter. Skulle det regna under den här perioden så kan det dra ut längre på tiden, säger Björn Sjölund.

De som ska till och från Norra kajen får använda den nya rondellen på gamla E4

Trafikverket varnar för att det kan ta extra lång tid att passera förbi vägarbetet.

– Framkomligheten blir förstås väldigt begränsad under den här perioden. Vi kommer att leda trafiken med lots och flaggvakt vilket innebär långa väntetider. Man får räkna med långa köer. Vi uppmanar bilisterna att välja andra vägar under den här tiden om det går, säger Sjölund.

Enligt Trafikverket kommer vägarbetet att pågå mellan 19.00 och 06.00 från måndag 25 maj till fredag 29 maj. Det medför även att anslutningen till Heffners allé och Norra kajen kommer att hållas stängd från måndag morgon till tisdag lunch.

– Vi har haft problem med vattensamlingar och har bestämt oss för att sätta dit en brunn som kan leda bort vattnet. För att vi ska kunna utföra VA-arbetena så måste vi hålla korsningen stängd. De som ska till och från Norra kajen får använda den nya rondellen på gamla E4, säger Björn Sjölund.

Till midsommar ska färdiga vägen vara helt klar och i samma veva tar kommunen över som väghållare.

Men innan dess ska den linjemålas. Plantering av träd och sådd av gräs pågår redan.