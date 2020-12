Västanåfallet i Härnösand slog historiskt besöksrekord – söker nu coronastöd: "Kostar en hel del"

På invigningen av Västanåfallet 1993 kom det det 10 000 besökare. I år slogs det rekordet med totalt 15 000 besökare. Besöksantalet är det högsta som fallet någonsin har haft.

Men på grund av coronapandemin så har föreningen fått ställa in arrangemang som midsommarfirande, spelmansstämma, kulturell musikafton och "Fallet i ljus" som vanligtvis brukar generera pengar till Västanå Natur & Kulturcentrum.

Därför bestämde sig föreningen för att ansöka om stöd från kommunen för uteblivna intäkter.

Föreningen Västanåfallet Natur och Kulturcentrum har i mer än tio år drivit verksamhet med utställningar och uppskattade arrangemang i Västanåfallets naturreservat. Evenemangen är populära och lockar många besökare.

Alla årets sex planerade och bokade evenemang, förutom ett, var tvungna att ställa in – på grund av coronapandemin. Det enda som inte ställdes in var Noratrion som genomförde sitt evenemang den 24 juli under strikt efterföljda restriktioner.

"Fallet i Ljus" den 26:e september i år skulle bli ett tioårsjubileum – men även det arrangemanget tvingades ställa in och hade inga betalande besökare.

Året innan så lockade "Fallet i ljus" 952 besökare och nettot på den kvällen blev 95 000 kronor då besökarna betalade en inträdesavgift.

Istället för att helt bryta traditionen i år bestämde sig föreningen sig för att trots allt ljussätta vattenfallet tio kvällar i rad, utan inträdesavgift och arrangemang. Varje kväll skulle symbolisera de år då föreningen genomfört arrangemanget.

– De tio kvällarna var mycket uppskattade och välbesökta men inbringade inga intäkter. Däremot fick vi utgifter för ljussättning på cirka 6000 kronor, säger Åke Svedlund.

Därför har föreningen nu skickat in en ansökan om att få coronastöd från kommunen.

"Föreningen ansöker härmed om medel som kompensation för dom uteblivna inkomsterna 2020 och tar tacksamt emot det belopp som kommunen bedömer lämpligt."

– Alla slantar är välbehövliga till föreningen. Vi måste kunna bekosta det vi håller på med här. Föreningen är liten och vi har ett årligt bidrag från länsstyrelsen och kommunen men i huvudsak är det vår egen verksamhet som bekostar våra evenemang här. En förnyelse av utställningen kostar en hel del exempelvis, säger Lars-Ola Norén.