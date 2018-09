Ånge går vidare med planerna på skolveckohem i Fränsta – extern finansiering ett krav

Det gamla polishuset i Fränsta har kommit ett stort steg närmare att få ny verksamhet innanför väggarna. Detta sedan socialnämnden gett klartecken till att man vill se förslaget om ett skolveckohem i lokalerna förverkligat.

– Vid årsskiftet borde det kunna vara i gång om alla bitar faller på plats, säger Birgitta Sjögren, ordförande i socialnämnden.

Verksamheten kommer att bedrivas i samarbete med humanistiska nämnden, som ska ha tagit ett likalydande beslut vid sitt möte 5 september, och förhoppningen är att fler ungdomar ska ta sig igenom skolan och få en bra utgångspunkt för resten av livets resa.

– Det är framför allt det som är den stora vinsten med den här verksamheten, säger Birgitta Sjögren.

Samtidigt finns det fortfarande en del frågetecken kring verksamheten och det beslut som tagits, och då först och främst kring ekonomin.

I socialnämndens protokoll står att startbeslutet bara gäller under förutsättning att finansieringen "delvis kan lösas via statsbidrag och via förväntade intäkter".

– Förhoppningen är att det kommer statsbidrag till det här, men just nu vet vi inte vad som händer efter regeringsbildningen, säger Birgitta Sjögren.

Exakt vad som ingår i "förväntade intäkter" finns inget enkelt svar på, men nämndordföranden nämner allt från intäkter genom externa elevplaceringar till framtida socialekonomiska vinster.

– Jag räknar med att vi kan få en tydligare ekonomisk bild inför budgeten 2019, säger Birgitta Sjögren, vilket underförstått betyder att tjänstemännen ska fortsätta utreda de ekonomiska förutsättningarna.

Osäkerheten kring ekonomin är också förklaringen som Per-Erik Persson (VFÅ) ger till varför han som ensam ledamot i socialnämnden valde att reservera sig mot beslutet att inrätta ett skolveckohem.

– Idén är jättebra, men den ekonomiska situationen när vi måste spara inom socialnämnden så tycker jag det är vansinnigt att dra på oss en ny organisation innan finansieringen är klar, förklarar han.