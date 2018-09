Kommunvalet i Ånge – Linda Mattsson Bolin (VFÅ) om en eventuell vågmästarroll: "Vill inte skapa kaos i politiken"

Vår framtids partipolitiskt neutrala flagga har bland annat ifrågasatts av Sverigedemokraterna, som i lokala annonsblad varit starkt kritisk till hur partiet agerat under sin första mandatperiod.

Och hur man kommer hantera den vita fanan efter nionde september är en fråga som flera av de andra partiernas toppolitiker fokuserade på när det var dags för Linda Mattsson Bolin (VFÅ) att besvara deras frågor.

TV: Linda Mattsson Bolin (VFÅ) om alliansfrihet och en eventuell vågmästarroll

Svar som lämnade viss tolkningsfrihet huruvida Vår framtid ställer sig till en eventuell framtida vågmästarroll.

– Det är den här frågan som är svår eftersom vi är partipolitiskt obundna. Sedan vill vi heller inte skapa kaos i politiken, var beskedet till Magdalena Flemström (C) på frågan om hur man ställer sig till en roll där man avgör om kommunen ska styras av en majoritet eller minoritet.

Vår framtids nej på frågan i #kandulova om att mer påtagligt stödja kravet på fartkameror längs riksväg 83 genom Ånge avhandlades också under intervjun. En frågestund som sedan avslutades med ett svar på frågan om vem som styr Ånge kommun efter valet.

Se hela intervjun med Linda Mattsson Bolin (VFÅ) här:

Här är frågorna till Linda Mattsson Bolin (VFÅ):

■ Om ni får majoritet efter valet, vad är det första du vill förändra/förbättra i kommunen? (Fråga från Örjan Olsson (V) 0.03 in i klippet).

■ Gäller fortfarande att ni ska stå alliansfria från både vänster och höger? (Fråga från Sten-Ove Danielsson (S) 0.35 in i klippet).

■ Om inget block får majoritet i kommunen och ni måste ta ställning för att få en stabil majoritet, vilka kan ni tänkas stödja då? (Fråga från Magdalena Flemström (C) 0.51 in i klippet).

■ Vår framtid har i #kandulova som enda parti i Ånge uttalat att man inte vill verka för en utökad användning av fartkameror på riksväg 83 genom Ånges tätort. Beror det på att man som "moderlöst" parti inte kan påverka exempelvis Trafikverket eller är Vår framtid generellt skeptiska mot användning av fartkameror? (Fråga från Kjell Grip 1.16 in i klippet).

■ I er tidning till hushållen redovisar ni antalet motioner som respektive parti lämnat in 2014-2018. Det är fel siffror – för låga – för C, M, KD och SD. Var det medvetet eller räknefel? (Fråga från Kjell Grip (KD) 2.13 in i klippet)

Vår framtid har efter intervjun kontrollerat sina uppgifter och vidhåller att det är rätt siffror man angett.

■ Vill ni ha ett maktskifte i kommunen? (Fråga från Stig Malmberg (SD) 2.48 in i klippet).

■ Hur skulle man kunna jobba mera effektivt inom kommunen med elevhälsa? (Fråga till sig själv 3.37 in i klippet).

■ Vad heter Ånges kommunalråd efter valet? (4.03 in i klippet).

Förutom frågor av politisk karaktär så fick Moderaternas förstanamn även visa prov på sina lokalkunskaper i ett Ångequiz. Hur det gick ser du här.