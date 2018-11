Länsstyrelsen sköt ihjäl fel katt: "Lillen fick betala ett högt pris för att han råkade vara svart"

I slutet av september startade Länsstyrelsen Västernorrland ett ärende där tre herrelösa katter skulle fångas in på en tomt i Torpshammar. I samband med beslutet skickades ett informationsbrev ut till de närboende om att kattfällor skulle placeras ut i området med start den 8 oktober, och att kattägare därför uppmanades att sätta halsband på sina katter just för att fel djur inte skulle fångas in.

En information som dock inte i tid nådde Gert och Lotta Johansson, som bor 350 meter från den aktuella tomten.

– På måndagen sattes fällorna ut men vi visste ingenting om det. På fredagen fick vi ryktesvägen reda på att fällor var utsatta, säger Gert Johansson.

Samtidigt hade deras katt, "Lillen", varit borta sedan i onsdags och familjen började ana oråd.

– Vi visste ju att han brukar röra sig i det området, så Lotta ringde och ringde hela helgen utan resultat. Så på måndagen hörde den här statliga myndigheten av sig och rätt omgående bekräftade de att de fångat in en stor, svart katt, säger Gert Johansson.

Då deras familjemedlem sedan åtta år tillbaka fortfarande var spårlöst försvunnen lade de ihop ett och ett. I jakten på de herrelösa katterna pekade allt på att "Lillen" fångats in, avlivats och dumpats i skogen.

– Vi kände oss irriterade, förbannade och ledsna. Vi insåg ju rent krasst att det var jäkligt stor risk att det var honom de fångat in, säger Gert Johansson.

Han är mycket kritisk till hela hanteringen av ärendet, från informationen till närboende till själva avlivningen.

– Vi fick till svar att de inte är möjligt att informera alla, men vi bor 350 meter därifrån. Sedan om man ser att det som i vårt fall är en välvårdad katt på runt åtta kilo, borde man väl ha som rutin att ta den till en veterinär som direkt hade sett att den har det bra, säger Gert Johansson.

Det han dock reagerat mest på är själva avlivningen.

– Jag trodde att man alltid först tog katten till en veterinär men vi fick beskedet att han hade avlivats med ett nackskott och sen dumpats i skogen.

När Gert Johansson fick reda på att "Lillen" troligen ligger i skogen tog han åter kontakt med länsstyrelsen.

– Jag sa att då får de åtminstone ta hem honom hit så att vi kan skicka honom på kremering men de hittade honom inte. Han har väl troligtvis blivit uppäten, en måltid för något annat djur.

– Där någonstans kände jag att det finns inget försvar, från skrivbordet ner till beslutet att trycka på avtryckaren. Inget kan göra att vi får tillbaka "Lillen" som fick betala ett högt pris för att han råkade vara svart, vilket verkar ha varit det enda kriteriet de gick efter. Men kanske kan det här ge någonting så att rutinerna ändras. Vi pratar ju också om värdet på en katt, säger Gert Johansson.

Den 1 juni i år lades uppgiften att verkställa omhändertagande av djur på länsstyrelsen, efter att tidigare ha legat på polisen.

– Vi använder oss av samma rutiner som polisen tidigare gjorde. Information ges ut till närboende om vad som kommer ske, när det kommer ske samt kontaktpersoner på länsstyrelsen, säger Ylva Aller, länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Hon beklagar det inträffade.

– Generellt har vi alla ett gott syfte vid de här insatserna, att djur inte ska fara illa. Det är ingen som vill ha den här situationen, jag är den första att beklaga det, säger hon.

I "Lillens" fall fick familjen beskedet att den infångade katten avlivats och sedan lämnats i skogen, stämmer det att det går till så?

– Vi följer Jordbruksverkets riktlinjer vid avlivning och enligt miljöbalken är det tillåtet att göra så, det är inget bra sätt men det finns ändå ett värde i att de går till naturen.

Har ni dragit någon lärdom av den här händelsen inför framtiden?

– I det här fallet vet vi inte om det är den här katten men från länsstyrelsen har vi för avsikt att göra en generell informationsinsats angående vikten av att märka sina djur.