Nostalgiska dansstället förvandlas till Tallbacksrocken: "Kom och se våra framtida stjärnor"

Fredag den 20 juli smäller det på Tallbacken i Ånge. Lokala banden Fleem, Mödraskapet, Animal nights och All is left kommer uppträda på utescenen under festplatsens bara himmel.

– Det kommer bli magiskt. Alla bandmedlemmarna känner ju i princip varandra så man vet aldrig vad de kommer hitta på, säger Anders Eriksson.

Rockkvällen, vars namn inte är fastställt men det lutar åt "Tallbacksrocken", kommer se sin första sommar. Tanken med hela konceptet är att det ska bli en positiv händelse och en samlingspunkt för människorna i bygden.

– Det blir ett nytt ställe för lokala band att visa upp sig på och samtidigt får vi Tallbacken att leva igen, det vore ju fantastiskt, säger han.

Tallbackens vänner som tog över festplatsen Tallbacken för ungefär två år sedan har länge spånat på idén till ett nytt evenemang enligt Anders Eriksson. Nu har de spånat klart och drömmen blir till verklighet.

– Vi har länge försöka hitta på något mer än bara danser här och får vi det här till att stämma så kan det bli ett återkommande evenemang, säger han.

Kom och se våra framtida stjärnor

Musikkvällen kommer hålla till ute i friska luften. Banden kommer spela på utescenen och arrangörerna hoppas såklart på bra väder och många festsugna besökare.

– Fördelen med att vara här på Tallbacken är ju att om det blir dåligt väder kan vi ju hålla till inomhus och när det var efterbränningen var det ju cirka 350 personer här så jag hoppas på något liknande, säger han och fortsätter:

– Kom och umgås och se våra kommande framtida stjärnor. Man vet aldrig men det kan vara våra nya Takida, Stiftelsen eller Corroded, säger Anders Eriksson.