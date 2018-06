ST för 25 år sedan: Ridlägret är paradiset för både tjejer och hästar

Ett tiotal flickor från Ånge deltar i Ånge ridklubbs läger i Björsjöbodarna under en vecka. Den gamla fäbodvallen, någon mil in i skogen vid Storsands camping, Haverö, har under flera år varit sommarvistet för hästar och ridtjejer från Ånge. I en inhägnad ligger, går, äter eller bara kelar med varandra ett tiotal ridhästar och trivs. För flickorna är högtidsstunderna naturligtvis timmarna på hästryggen. Men det ägnas åtskilliga timmar år vård av både hästar och material. Ridinstruktör är Anders Tillberg, elitinstruktör från Uppsala. Flickorna trivs som fiskar i vattnet under lägerveckan. Från vänster: Camilla Nilsson, Camilla Ödmark, Maria Karlsson, Linda Huss, Therese Nerlund, Lena Fagerström, Linda Engholm, Eva Lööf och Hanna Sandin.

Dåligt med napp, bara fyra små abborrar, men vad gör det? Sture Åberg från Bergsåker, en av de 152 som deltog i Selångerå-metet, tycker det är viktigaste att komma ut, att få fördriva några timmar i friska luften i stället för att sitta framför tv-n, och då gör det inte så mycket att det är lite gråkallt och fuktigt efter förmiddagens regn.

I helgen avgjordes ungdomsfotbollens Äppellunda cup på Alnö. 23 deltagande lag med omkring 350 fotbollstokiga ungdomar krigade om segern i de båda klasserna, flickor 10 och pojkar 9. Detta var den andra upplagan av cupen och det blev till slut Lucksta i pojkklassen och IFK Timrå i flickklassen som tog hem segern. ”Allting har fungerat mycket bra, det var lite synd att vi inte fick lite bättre väder”, berättade sekretariatets ansvarige Lars Fahlman.