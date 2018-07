ST för 50 år sedan: Skulltork slåttermelodin för Alnös storjordbrukare

En doft av honung drar med middagsbrisen över den nymejade vallen, som alltmer tar formen av en kortklippt pojkskult varefter den befrias från hö. Traktorn går som en röd jätteinsekt över fältet och lyfter sin jättebördor för vidarebefordran in i skulltorken. Häst och hässja är bannlysta här, liksom timmerflottarna vid sundet nedanför en dag är bannlysta. Det blir allt glesare mellan de idoga bogserarna med sina släp. Höslåttern har nyss börjat hos lantbrukare Erik Norberg i Båräng, som just nu tar in sitt hö från sina ägor i Nysäter. Det är gårdens folk som är mitt uppe i höbärgningen. Unga fröken Inga kör med säker hand traktorn och mor Anna-Märta (bilden) räfsar medan far tar in höet. Erik Norberg brukar kanske det största jordbruket på Alnön med de jordbruk han arrenderar. Han är också en av två som har skaffat sig skulltork, så att man är oberoende av torkväder för höskörden. Man kör sedan höet fått ligga ute på fältet ett tag direkt in till skulltorken med hölassen och behöver inte hässja.

Västra Medelpads största swimming-pool. Så beskrivs solgrytan Backetjärn, intill E75:an i Torpshammar. Eller varför inte Torps lokalavdelning av franska Rivieran?! Kärt barn har många namn. Så också denna sommaroas, som på några få år vuxit sig in i turisters och Torpsbors medvetande. Badplatsen är också väl utrustad, förutom de naturliga förutsättningarna.

Så har Sundsvall begåvats med ytterligare en trafikljuskarusell vid den komplicerade korsningen av Norrmalmsgatan och E4 vid Tivolibron. Premiär i går.