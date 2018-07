Takida-sångaren har gift sig – bröllopslycka i Blekinge

Kärleken spirar för Robert Pettersson och Dea Norberg. I onsdags gifte de sig i Dea Norbergs barndomshem, Pagelborgs gård i Järnavik i Blekinge, något som Aftonbladet var först med att rapportera.

Framför nära och kära lovade de varandra evig kärlek.

– Det blev en magisk tillställning i sann gårdsanda, säger Dea Norberg till Aftonbladet.

Det var musiken som förde paret samman. De träffades under en turné förra året då Dea körade med Stiftelsen.

Dea Norberg har under flera år varit en del av Melodifestivalens huskör, hon sjöng bland annat bakom Sanna Nielsen i Eurovison song contest 2014.

Bland de 70 bröllopsgästerna fanns bland annat Charlotte Perrelli på plats.

Bröllopsresan får vänta, de närmsta dagarna kommer att tillbringas ute på spelningar tillsammans med resten av bandmedlemmarna i Stiftelsen.

ST har försökt att nå paret för en kommentar.

"Dessa två. Love is in the Air" skrev Charlotte Perrelli till bilden hon la ut på Instagram. Bild: Charlotte Perrelli.