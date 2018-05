Antalet anmälda brott minskar – i motsats till vad många tror: "Vi måste skilja på fakta och upplevelser"

En del brott ökar, andra minskar, och så är det även i Sundsvall, Timrå och Ånge. Brottsstatistiken för 2017 publicerades av Brottsförebyggande rådet i slutet på mars och den som studerar siffrorna kan se att antalet anmälda brott minskar både i Sverige och i Medelpad om de sätts i relation till antalet invånare.

Det är svårt att resonera om trygghetsbegreppet och som människor har vi ofta föreställningar som inte stämmer

I Sundsvall, Timrå och Ånge anmäldes färre brott per 100 000 invånare i fjol, än vad som var fallet för tio år sedan.

– Det är svårt att resonera om trygghetsbegreppet och som människor har vi ofta föreställningar som inte stämmer. Vi måste försöka skilja på vad som är fakta och vad som är upplevelser, säger Josef Wiklund.

Förra året anmäldes 15 062 brott per 100 000 invånare i Sverige, vilket kan jämföras med 15 219 året innan. I Sundsvall var siffran 13 360 för 2017, jämfört med 13 012 under 2016. Men blickar vi tio år tillbaka i tiden, till 2007, så var antalet anmälda brott i Sundsvall 14 285 stycken per 100 000 invånare, vilket alltså innebär en minskning med 925 brott.

I Timrå har det totala antalet anmälda brott under en tioårsperiod minskat med ett hundratal per 100 000 invånare. I Ånge har det däremot skett en ökning, med 555 brott under samma tidsperiod.

Under 2017 inträffade sex våldsbrott i Sundsvall där gärningsmannen och offret inte kände varandra

Antalet våldsbrott har de senaste tio åren minskat i både Sundsvall och Timrå, medan man ser en ökning i Ånge.

– Vi lägger mycket energi på sådant som kan te sig farligt. Under 2017 inträffade sex våldsbrott i Sundsvall där gärningsmannen och offret inte kände varandra. Sätter man in det i kontexten 100 000 invånare så är det inte så mycket, säger Josef Wiklund.

Antalet stöld-, rån- och häleribrott har minskat i alla tre kommunerna.

Antalet anmälda fall av grov kvinnofridskränkning har ökat i samtliga tre kommuner, men bara marginellt i Sundsvall där ökningen under en tioårsperiod är tre fall per 100 000 invånare.

Antalet anmälda våldtäkter i Sundsvall har under en tioårsperiod ökat med 30 procent i Sundsvall, från 44 fall till 60 per 100 000 invånare. I Timrå anmäldes fem våldtäkter 2007 och åtta 2017. I Ånge var antalet anmälda våldtäkter sex respektive tio till antalet.

– Relationsbrotten tar vi på stort allvar men våldtäkterna är få och när det gäller överfallsvåldtäkter visar det sig inte sällan att den första informationen är felaktig. I sådana lägen krävs det att vi är källkritiska, säger Josef Wiklund.

Brottstypen som står för den kraftigaste ökningen är bedrägeri- och förfalskningsbrotten som under en tioårsperiod i princip har fyrdubblats i Sundsvall och Ånge, och som nästan har tredubblats i Timrå.

– Brotten som anmäls av oss själva inom polisen ökar också. Det handlar främst om trafikbrott och narkotikabrott, säger Josef Wiklund.