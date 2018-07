Bengan Janson tar med familjen på musikalisk husbilsturné: "Gör det för att vi tycker om varandra"

I stället för att bo på hotell väljer familjen att göra turnén i sin husbil, där ett och annat instrument kan åka fram.

– Vi har sagt att den som kör inte får spela, säger Bengan Janson och skrattar lite.

Eva Janson ser fram emot turnén. Hennes farfar spelade fiol och instrumentet har hon själv tagit efter. Som ung började hon i den kommunala musikskolan och tog senare lektioner av folkmusikern Björn Ståbi.

– Det är jättefint och tryckt att kliva upp på scenen med en erfaren musiker som Bengan, säger hon.

Tidigare jobbade Eva Janson som sjuksköterska. Efter 30 år i yrket valde hon att säga upp sig och tog en paus, eftersom hon ansåg att situationen var ohållbar.

– Politiker tar beslut utan att ha någon kunskap, och till slut gick det inte att jobba. Jag kunde inte fortsätta. Det var heller inte någon som frågade oss varför vi ville säga upp oss. Det är många som frågar sig vad de ska göra i stället, om det väljer att säga upp sig. Jag hade en deltidstjänst på Kulturskolan, men det är inte alla som har den möjligheten.

Bengan Janson berättar att han först i 25-års ålder kom i kontakt med folkmusik. Då fick han samma mentor som Eva hade, Björn Ståbi, och blev helt såld på dragspel. Idén att spela tillsammans uppkom när han och Eva träffades.

– Vi gör det för att vi tycker om varandra. Något jag verkligen skulle vilja göra är att vara programledare för Allsång på Skansen. Då skulle jag ta upp hela familjen på scenen och spela, säger han.

Sonen Allan Janson har alltid varit med och föddes i Dalarna under en turné. Men han har aldrig fått frågan om han själv vill kliva upp på scenen och spela. Nu blir det ändringar på det.

– Det är riktigt kul, säger han.

Musiken är en stor del i familjens hem. Familjen berättar att det är som en ständig låt som pågår i hemmet. De spelar bland annat piano, fiol och dragspel. Det var också i hemmet som Allan, vid 7-års ålder, skrev låten "Sol och bad" till sina klasskompisar. "Sol och bad gör mig very very happy. Sol och bad gör mig, gör mig very very glad ...", börjar familjen sjunga.

– Jag och mamma satt och lyssnade på Ted Gärdestad. Sedan gick mamma in i köket och då började jag skriva på låten, säger Allan Janson.

När familjen spelar kan musiken ta många olika svängar. Bengan Janson berättar att många artister vill gå utanför gränserna under liveframträdanden, men av ekonomiska skäl väljer att inte göra det.

– Människor ska inte vara rädda för att folk inte ska köpa det man gör. Att släppa loss och det blir ett felspel är bättre än att vara perfekt utan ett fel, säger han.

Eva Janson berättar att det gäller att vara med när hon spelar med Bengan.

– Det kan komma viskningar att nu tar vi den här svängen, och då gäller det att vara med, säger hon och skrattar lite.

Det är med glada miner som de sätter sig i husbilen och rullar ut på vägarna mot kvällens spelning i Kovaljeparken.

"Bengan och familjen", som föreställningen heter, kommer att vara på tre platser i länet; Kovaljeparken i Sandslån, Murberget i Härnösand och Vallen i Nordingrå. Bengan Janson kommer också att ha en spelmansstämma i Indal i Sundsvall.