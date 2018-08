Flera äldre i länet utsatta för växlingsbedragarna

Polisen i Region Mitt har under de senaste dagarna fått in flera anmälningar som gäller brott mot äldre personer. Under torsdagen kom det anmälningar från Söderhamn och Harmånger i Hälsingland om en främmande man som tagit sig in i bostaden hos äldre kvinnor där han ska ha stulit värdesaker och pengar. I det ena fallet har mannen bett om att få växla pengar och i det andra har han bett om att få låna papper och penna.

Under lördagen kom det in flera samtal till polisen från personer i Västernorrland som blivit utsatta för en man med ett liknande tillvägagångssätt.

En man ska under fredagen ha ringt på hos en kvinna i Ramvik, Härnösands kommun och sedan klivit in i lägenheten där han bett om att få växla pengar. Mannen ska ha tittat runt i hall och sovrum. När kvinnan höjde rösten lämnade mannen lägenheten.

Även en kvinna i Fränsta, Ånge kommun, ska vid tolv-tiden på lördagen ha blivit utsatt för en man som ville växla en tiokrona har sedan trängt sig in i bostaden. En guldring ska då ha försvunnit.

Ytterligare en kvinna, i Stöde utanför Sundsvall, ska vid 13-tiden på lördagen fått besök av en man som velat växla pengar. Kvinnan ska då ha stängt dörren.

I nuläget har polisen ingen misstänkt för brotten.

Här kan du läsa polisens tips kring hur du skyddar dig mot sådana brott.