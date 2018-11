Här är resmålen som flest Sundsvallsbor väljer i vinter: "Kring jul är det väldigt fullbokat"

Intresset för att resa till sol och värme i vinter är stort bland Sundsvallsborna och många reser gärna med charter från härifrån. Reseföretagen Ving och TUI har avgångar till Gran Canaria från Sundsvall.

– Det är högt tryck på de avgångar som går under vintern men det finns ännu platser kvar såväl under jul som under veckorna efter den traditionella ledigheten. Vi har något färre flighter än förra året och därför ett högre bokningstryck per avgång, säger Adam Györki, Kommunikationsansvarig på TUI Sverige.

På Ving ser man också ett stort intresse för resorna till värmen.

– Det är bra bokat och nu är 70 procent av alla platser i vinter sålda, säger Barbro Holmberg, informatör.

Resebyrån Resia har ett kontor i centrala Sundsvall och ett i Birsta och bland deras kunder är det många som väljer att boka långresor över högtiderna.

– Man är inte nöjd på solen utan vill ha mer. Kring jul är det väldigt fullbokat, vi märker att fler och fler vill slippa julstöket och kanske struntar i julklappar och åker på en resa tillsammans i stället, säger Jenny Hagberg, säljledare semesterresor på Resia i Sundsvall.

De ser också att fler väljer att välja bort de färdigpaketerade resorna för att kunna göra egna val.

– Allt fler vill vara lite flexibla när de reser och köper egenpaketerade resor för att kunna resa runt och se lite mer av ett land. Vi är lite mer självständiga när vi reser i dag, säger hon.

Under årets vintersäsong har charterresorna från Sundsvall Timrå Airport blivit något färre än i fjol. Men intresset för Sundsvall är ändå stort och under 2019 kommer Turkiet att göra comeback som resmål med start i slutet av april.

– Sedan kommunerna tog över flygplatsen från Swedavia har vi haft en stor ökning av antalet charteravgångar, vi har haft en jättebra utveckling. Och så länge vi har bra med bokningar på resorna härifrån så kommer reseföretagen att vara intresserade av att testa nya destinationer, säger Frank Olofsson, flygplatschef.

Resorna i topp

Här är populäraste resmålen bland Sundsvallsborna under jul och nyår:

Regulärflyg

1. Miami (4)

2. Auckland (ny)

3. Bangkok (3)

4. Sydney (ny)

5. Colombo (ny)

6. Bergen (ny)

7. Atlanta (ny)

8. Marrakech (ny)

9. New York (ny)

10. Orlando (ny)

Charter

1. Las Palmas (Gran Canaria) (1)

2. Arrecife (Lanzarote) (6)

3. Colombo (10)

4. Krabi (5)

5. Granadilla de Abona(Teneriffa) (ny)

6. Phuket (2)

7. Montego Bay (ny)

8. Phu Quoc (ny)

9. Rabil (Boa Vista) (ny)

10. Hurghada (7)

Källa: Resia