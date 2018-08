Här slog blixten ner flest gånger i går – och nu väntas ett nytt åskoväder

– Det finns risk för åska även under fredagen, säger meteorologen Ian Engblom.

Flera platser i Medelpad lystes upp under onsdagskvällen.

Blixt efter blixt slog ner och hundratals hushåll blev strömlösa. Räddningstjänsten fick rycka ut på flera misstänkta bränder, men samtliga misstogs för dimma.

– Det är ganska dimmigt ute, vilket många misstar för rök, sa Lars Dolk vid räddningstjänsten.

Totalt i hela landet blev det så många som 7 000 blixturladdningar. I Västernorrland var Sundsvallsområdet värst drabbat.

– Där slog blixten ner mest sett över hela Västernorrland, säger Ian Engblom, meteorolog för Foreca.

Och redan under fredagen finns det risk för åska igen i Västernorrland.

– Under morgondagen kommer det regna några timmar under dagen. Det finns en risk för åska under tiden det regnar, säger Ian Engblom.

Enligt Ian Engblom blir det också ett riktigt blåsigt oväder ute till havs.

– Det är möjligt att SMHI kommer gå ut med en varning för stark vind över Bottenhavet.

Väderprognosen för kommande dagar ger ett mer "normalt" och lite ostadigare sommarväder.

– Det ser inte ut att bli någon återgång till supervärmen och det ser inte ut att komma någon period med flera veckor med höga temperaturer. I stället går vi mot ett mer ostadigt väder med regn och sol emellanåt, säger Ian Engblom.

