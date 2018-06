Martinez nominerade i Guldklaven: "Det är som dansbandens Grammis"

Martinez har nominerats som årets dansband mot Expanders och Streaplers. Bandets sångerska Sandra Estberg tävlar om titeln som årets sångerska – en titel som hon tog hem vid dansbandsveckan förra året.

– Det är två väldigt tunga nomineringar. Det har nog aldrig hänt något dansband i vår region. Det är som dansbandens Grammis, otroligt stort, säger Danne Strandberg.

Är det möjligtvis det största som hänt er som band?

– Absolut att det är. Vi har varit på svensktoppen och sådana saker men det här är ett väldigt stort erkännande.

Hur fick ni reda på det och hur reagerade ni då?

– Vi är just nu ute på turné och var on the road och lyssnade på P4. Då berättade de på radion att vi var en av de tre nominerade i de två kategorierna. Det var så klart en chock och mycket glädje.

Hur firade ni det?

– Vi kände ju eufori här i går, men vi är på väg och ska spela i Falköping i kväll så vi stannade efter vägen och firade med grillning och med att dricka gott på en rastplats, säger Danne Strandberg.

I juli kommer dansbandskampen avgöras.