Kommuner går ihop med universitetet – miljonsatsning ska utveckla skolans digitalisering

Tanken är att finansiera och rekrytera en pedagogikdoktorand och inom projektet ska fallstudier göras på olika skolor. Det förväntade resultatet är, enligt ett pressmeddelande, att; "digitaliseringskompetensen i de olika kommunernas skolorganisationer ökar."

– Vi har tätorter av olika storlek och glesbygd i vår region, vilket ger möjlighet till en nationell testbädd med många olika skolmiljöer, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik på Mittuniversitetet, i pressmeddelandet.

Sundsvalls kommun går in med en miljon kronor medan Timrå och Härnösand satsar 500 000 under en fyraårsperiod. Mittuniversitetet går in med två miljoner kronor.

