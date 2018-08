Mängden alger förväntas öka i länets varma badvatten: "Omöjligt att med blotta ögat se om de är giftiga"

I snitt är det nästan fem grader varmare i år i länets badvatten, utifrån en jämförelse mellan juli 2017 och 2018. En badplats där det skett extrema förändringar är i Häggdånger i Härnösand. Där är det 25 grader i vattnet, 13 grader varmare än förra året. Flera vatten har i år nått över 17 grader, vilket är temperaturen då cyanobakterierna börjar växa bättre.

– Vi kan se att cyanobakterieblomningen kom i gång mycket tidigare i år. Blomningar började redan i slutet av maj och det är ovanligt. Den har också haft en stor geografisk utbredning, säger Bengt Karlson, oceanografisk forskare för SMHI.

Se kvalitet och temperatur på länets badplatser (källa: Havs- och Vattenmyndigheten):

Ett varmare vattenklimat leder till en ökad tillväxt av cyanobakterier, vilket kan förvärra övergödningen och leda till försämrade syreförhållanden i djupvattnet. Under tisdagen den 31 juli fick Informationscentralen för Bottniska viken in flera observationer, som efter kontroll visade sig vara giftiga så kallade blågröna alger. Observationerna från länet har kommit in från Burön i Örnsköldsvik, Rådön på Alnö i Sundsvall och Vängön utanför Härnösand.

– I Bottenhavet har vi sett cyanobakterier till havs i många år genom satellitövervakning. Mängden cyanobakterier förväntas öka i takt med en temperaturhöjning, säger han.

Blågröna alger kan bland annat orsaka hudirritation och ögonbesvär men även illamående, kräkningar och diarréer.

Folkhälsomyndigheten avråder både människor och djur att bada under kraftig algblomning. Det har bland annat hänt att hundar avlidit efter att ha badat i vatten med kraftig algblomning.

Cyanobakterieblomningen påverkar också fiskar och andra vattendjur.

– Ökad temperatur gynnar blomning av cyanobakterier. När de sjunker till botten och bryts ner så förbrukas syre vilket leder till syrebrist. Syrebrist är allmänt negativt för vattenmiljön, och fiskar och andra vattendjur överlever inte.

► Värmerekord runt om i Västernorrland under juli: "Högsta temperaturen sedan 1925"

I allmänhet ska man vara försiktig när man ser alger.

– Det är i praktiken omöjligt att med blotta ögat se om algerna är giftiga eller inte. Man måste kolla genom mikroskop för att avgöra det, säger Bengt Karlson.

I framtiden förväntas de största skillnaderna att vara i norr vid Antarktis. Enligt Helcom, tidigare Östersjökonventionen, beräknas det falla 75 procent mindre snö i slutet av århundradet och finnas mellan 50 och 80 procent mindre is. Längs kusterna finns risk för översvämningar, torka, erosion, värmeböljor och stormar och många arter kan påverkas.

– Sommaristäcket kommer att minska och det blir en stor förändring. Då går man från isalger, som växer under isen, till ett vanligt system med växtplankton. Det påverkar djurplankton, fiskar, sälar och valar över hela ekosystemet. Då kommer vissa djur att dö ut, säger Bengt Karlson.

Fakta:

Algblomning är en kraftig tillväxt av planktonalger som på kort tid bildar stora populationer.

I Östersjön uppstår algblomning tillsammans med cyanobakterier, som i vissa fall är giftiga.

26,9 grader i Grötsjön i Härnösand, är den varmast uppmätta vattentemperaturen i länet under 2018.